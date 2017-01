Poliţia Militară - paznicul militarilor participanţi la Proof of Principle

Poliția Militară - paznicul militarilor participanți la Proof of Principle

Exercițiul româno-american Proof Of Principle, ce va fi încheiat oficial luni, 22 octombrie a.c., a beneficiat, pe toată durata desfășurării lui, de serviciile Batalionul 265 Poliție Militară din cadrul Statului Major al Forțelor Terestre. Potrivit Biroului de Presă al Joint Task Force - East (JTF-E), în cele două luni de exerciții, misiunile executate de polițiștii militari români au constat în escortarea convoaielor militare spre și dinspre poligoanele de instrucție, la și de la punctele de trecere a frontierei, escortarea soldaților americani și români în timpul activităților recreative. În colaborare cu omologii lor americani, polițiștii militari au patrulat în interiorul și exteriorul locațiilor în care s-au desfășurat activitățile Proof of Principle. Sursa citată precizează că aportul Poliției Militare a fost cu atât mai important cu cât, de exemplu, convoaiele ce au mărșăluit spre Poligonul Babadag numărau 15-20 de vehicule: transportoare auto blindate și celebrele HMMWV americane. Marșurile se desfășurau pe parcursul a 160 km, în condițiile unui trafic aglomerat, a campaniei agricole de toamnă și a condițiilor meteo nefavorabile.