Poliţia Locală îşi schimbă uniforma, dar năravul ba! "Este mai uşor să pari ceea ce nu eşti"

@Avasilcăi

In legatura cu atribuțiile băieților din cele doua instituții ,Radio Erevan va răspunde: 1.Baietii de la Politia Locala sunt "sagetile" primarilor,in cazul nostru lacheii lui Fagdau.Atributiile lor sunt de a colecta spaga si de a umple visteria personala a primarului sau a partidului.Politistul local este un fel de Ghita Pristanda cu pregatirea unui pionier PTAP-ist 2.Baietii dvs domnule Avasilcai , intr-adevar au viata mult mai grea.Una este sa colectezi o spaguta mica unui primar si alta este sa colectezi spagi imense ptr maharii de la IJP,IGP,Minister plus sindicat.( Apropo amicul Coarna de la A3, ce venit are de pe urma fraierilor?cati mii de euro pe luna?). PS.Domnule Avasilcai, Radio Erevan are o intrebare: care a fost reactia dvs ca leader de sindicat cand Australopitecul de Oprea si-a tras jacuzzi in birou? Si tu si Coarna ati tacut precum kkt-ul in iarba.Nici un sef de sindicat n-a protestat,iar acum va văitați ca politistii au salarii de mizerie?Cand in fruntea MAI , a ajuns plagiatorul incompetent de Toba, a comentat cineva?Normal ca nu.