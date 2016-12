Poliţia Locală Constanţa şi SPIT, amenzi uriaşe pentru posesorii de autovehicule de marfă

1

Hai la toti....

Se fac controale pt. trama stradala dar ..... ar trebui facute in trafic de catre politia locala si nu la sediul firmelor. Daca scot masina din curte de trei ori pe luna trebuie sa achit in acele zile trama stradala numai ca alergi cu limba scoasa dupa un ghiseu pt. plata. Era unul la iesire din Constanta spre Lazu dar acum este cu totul altceva in acea cabina. Sau trebuie sa strabat orasul sa platesc la SPIT la City cand eu am activitate spre Agigea. Ar trebui sa se poata plati si la benzinarii si atunci ar fi in regula. Totusi, aceste controale pt. trama stradala cred ca se fac aleatorii....