Poliţia de Frontieră Constanţa are parc auto cu maşini furate din străinătate

Poliția de Frontieră Constanța are parc auto cu mașini furate din străinătate

Mașinile sustrase din străinătate, date în urmărire prin Interpol și descoperite, ulterior, în România, riscă să ajungă la fier vechi. Acest lucru se poate întâmpla deoarece, în momentul de față, în țara noastră nu există o bază legală în privința înstrăinării sau folosinței unor astfel de mașini în caz că, după notificare, adevărații proprietari refuză să mai vină să le ridice, cu alte cuvinte, le abandonează. Așa s-a ajuns ca autoturisme precum Mercedes, Audi, Volkswagen sau Fiat să umple parcul auto al Poliției de Frontieră Constanța. De la începutul anului și până în prezent, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră (IJPF) Constanța au depistat, pe raza județului nostru, 34 de autoturisme de lux. Toate figurau ca furate din străinătate și erau date în urmărire prin Interpol. „Comparativ cu anul trecut, se constată o creștere cu 144% la furtul de mașini din străinătate. Cele mai multe autoturisme sunt sustrase din Europa, din țări precum Franța, Italia sau Germania. În astfel de situații, mașinile sunt disponibilizate la sediul IJPF Constanța și puse sub sechestru. Ulterior se face informare și notificare către Interpol pentru ca adevăratul proprietar să vină să-și ridice mașina” a declarat purtătorul de cuvânt al IJPF Constanța, comisar șef Adrian Burcea. Nu vă lăsați încântați de prețurile mici! Procedura prin care cei care sustrag mașini din străinătate și apoi le vând în țară este destul de simplă. În general, o persoană care este în posesia unei mașini furate dintr-o altă țară și care nu a fost înmatriculată în România, vine, de obicei, în zona târgului de mașini de pe variantă. Prețul stabilit de vânzător este destul de mic în comparație cu marca autoturismului tocmai pentru ca posibilul cumpărător să fie cât mai atras de ofertă. După cum precizează polițiștii, care s-au confruntat cu astfel de cazuri, un astfel de vânzător este atât de amabil încât îi propune eventualului cumpărător o arvună în schimbul căreia poate testa mașina o zi, două. După ce palma a fost bătută și arvuna luată, vânzătorul se face nevăzut. De-abia după trecerea celor două zile de așa zisă testare, în momentul în care ar trebui perfectate actele, cumpărătorul își dă seama că a fost păcălit deoarece vânzătorul nu mai este de găsit. Pe de altă parte, unii dintre ei nu realizează nici atunci în ce bucluc au intrat, crezând că persoanei respective i s-a întâmplat ceva și de aceea nu s-a mai prezentat la întâlnire. Pentru a nu cădea în capcana infractorilor, oamenii legii îi sfătuiesc pe cei care vor să-și cumpere un autoturism, să nu se lase încântați de prețul foarte mic al mașinii dorite. Ei spun că cel mai bine este ca actele să fie încheiate prin notariat, eventual, mașinile să fie verificate la Registrul Auto Român, care deține baza de date cu autoturismele sustrase și date în urmărire prin Interpol. Infractorii au început să fure din străinătate motociclete și tractoare Chiar dacă polițiștii rezolvă cu succes astfel de cazuri, mulți dintre proprietarii de drept, din țările străine, își abandonează mașinile în România deoarece și-au încasat asigurarea CASCO. Drept urmare, acestea rămân sub sechestru în curtea Poliției, deoarece în România nu există o bază legală ca aceste mașini să fie, eventual, vândute, iar banii să fie transformați în venit la bugetul de stat. De asemenea, ele nu pot fi folosite. În altă ordine de idei, și lucrătorii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța au descoperit astfel de mașini. De la începutul acestui an și până în prezent, pe raza județului Constanța au fost identificate trei autoturisme sustrase din străinătate și date în urmărire prin Interpol. Acestea au mărcile Peugeot 407, VW Polo și VW Golf. Ele au fost sustrase din Elveția și Italia. Totodată, au fost găsite două motociclete Suzuki, furate din Belgia și Italia. Mai nou, infractorii români „specializați” în străinătate au început să fure chiar și tractoare. Astfel, la IPJ Constanța se află indisponibilizate trei astfel de utilaje agricole, sustrase din Franța și Italia.