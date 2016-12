Poliţia Constanţa a lansat proiectul „Parteneriat antidrog pentru siguranţa rutieră”

Poliția Constanța a lansat proiectul „Parteneriat antidrog pentru siguranța rutieră”

Cu ocazia Zilei Naționale a României, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța desfășoară o serie de activități specifice în parteneriat cu alte instituții de la nivel local. Având în vedere că faptul că menținerea unui trafic rutier bazat pe respectarea vieții și a siguranței participanților la trafic reprezintă o prioritate a IPJ Constanța, polițiștii rutieri, împreună cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, Universitatea „Ovidius” și școlile de șoferi de la nivelul județului, au lansat astăzi „Parteneriatul Antidrog Pentru Siguranță Rutieră”.Proiectul este adresat tinerilor cu vârsta peste 18 ani și are ca scop promovarea unei conduite responsabile în rândul viitorilor conducători auto, respectiv a conștientizării asupra regulilor care trebuie respectate în trafic, informarea acestora privind prevenirea accidentelor de circulație, cu accent pe cauzele de producere a accidentelor rutiere.Astfel, se are în vedere responsabilizarea tinerilor privind conducerea autovehiculelor în siguranță, fără a se afla sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor cu efecte psihoactive.Activitățile de marcare a zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României vor fi continuate de polițiștii constănțeni și în zilele următoare.