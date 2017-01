Poliţia caută un băiat de 15 ani, plecat de acasă din aprilie

Poliția caută un băiat de 15 ani, plecat de acasă din aprilie

Polițiștii caută un băiat de 15 ani din Turnu Măgurele, județul Teleorman, despre soarta căruia familia sa nu mai știe nimic de o jumătate de an. Există posibilitatea ca minorul să se afle la Constanța, spun oamenii legii. Cristian Arsu este dispărut de la domiciliu de pe data de 2 aprilie. Tatăl său le-a declarat oamenilor legii din localitatea Turnu Măgurele că, în acea zi, adolescentul a plecat către școală. Nu a ajuns la ore și nici acasă nu s-a mai întors. În jurul orei 22 a aceleiași zile, minorul a fost văzut de către unul dintre colegii săi în parcul din oraș. Rudele afirmă că este pentru prima oară când copilul pleacă de acasă. Potrivit subinspectorului Radu Croitoru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, Cristian Arsu ar fi lucrat, în această vară, în stațiunea Eforie. Se crede că puștiul se află în continuare pe raza județului Constanța, în căutarea unui loc de muncă. Cristian Arsu are 1,80 metri înălțime, aproximativ 70 kilograme, constituție atletică, față ovală, ochi căprui, păr șaten. Persoanele care dețin informații despre locul în care se află adolescentul sunt rugate să telefoneze de urgență la numărul 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de Poliție.Polițiștii caută un băiat de 15 ani din Turnu Măgurele, județul Teleorman, despre soarta căruia familia sa nu mai știe nimic de o jumătate de an. Există posibilitatea ca minorul să se afle la Constanța, spun oamenii legii. Cristian Arsu este dispărut de la domiciliu de pe data de 2 aprilie. Tatăl său le-a declarat oamenilor legii din localitatea Turnu Măgurele că, în acea zi, adolescentul a plecat către școală. Nu a ajuns la ore și nici acasă nu s-a mai întors. În jurul orei 22 a aceleiași zile, minorul a fost văzut de către unul dintre colegii săi în parcul din oraș. Rudele afirmă că este pentru prima oară când copilul pleacă de acasă. Potrivit subinspectorului Radu Croitoru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, Cristian Arsu ar fi lucrat, în această vară, în stațiunea Eforie. Se crede că puștiul se află în continuare pe raza județului Constanța, în căutarea unui loc de muncă. Cristian Arsu are 1,80 metri înălțime, aproximativ 70 kilograme, constituție atletică, față ovală, ochi căprui, păr șaten. Persoanele care dețin informații despre locul în care se află adolescentul sunt rugate să telefoneze de urgență la numărul 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de Poliție.