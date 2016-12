POLIŢIŞTII NAŢIONALI, SUPĂRAŢI PE POLIŢIŞTII LOCALI: "Să se numească Gardă Publică. Ne copiază maşinile şi uniformele"

6

ONOR UNOR POLITISTI

Trei tineri din Galati au ajuns sambata dimineata la spital dupa ce au fost batuti de politisti de la Sectia 2 Galati. Doi agenti de politie din judetul Buzau au fost prinsi, la un control de rutina, conducand masinile de serviciu ... fara carnet. Mai multe perchezitii au loc, vineri dimineata, la sediul Brigazii Rutiere Bucuresti, dar si la domiciliile a 9 agenti, suspectati ca luau mita pentru a trece cu vederea abateri ale soferilor. Politistii de la Rutiera luau intre 50 si 400 de lei spaga de la soferi pentru a nu le da amenda sau a nu le suspenda permisul de conducere. Politistii locali din Iasi si-au gasit masina de serviciu cu rotile blocate, dupa ce au parcat-o intr-o zona nepermisa de pe un trotuar din zona spitalului CFR din localitate. Un comisar-sef de la Inspectoratul General pentru Imigrari, fost ofiter al DGIPI, a fost arestat, sambata, fiind acuzat ca a inselat mai multe persoane, carora, in schimbul unor sume de bani, le promitea ca le va angaja in MAI si le elibera legitimatii si contracte de munca false. Un numar de 22 de persoane suspectate de furt calificat au fost retinute, luni, de procurorii damboviteni in urma perchezitiilor din Capitala si sapte judete, iar printre persoanele cercetate in libertate se numara patru politisti, un jandarm si un pompier. Seful IPJ Calarasi, transferat de la IPJ Suceava, Ioan Nicusor Todirut, este urmarit penal pentru o afacere cu un imobil cumparat pentru politia municipala din Suceava in anul 2006. Ministrul Afacerilor Interne, Radu Stroe, a declarat, miercuri, ca l-a schimbat pe Cornel Ciocoiu de la conducerea Politiei Capitalei din motive de management defectuos si indisciplina Hunedoara: Un politist a lovit masina de la medicina legala si a ramas fara carnet Un politist din Tulcea a ajuns sa fie cerfcetat penal, dupa ce nu ar fi oprit la semnalul colegilor sai de la Politia Rutiera, care l-au imobilizat in trafic si au vrut sa-l supuna la recoltarea de probe biologice. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a unui inspector principal si a doi agenti sefi din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Teleorman pentru santaj si luare de mita. Comisarul-sef Ion Sotea (foto), sef al Politiei Bals, si Relu Renghea, sotul politistei care si-a injunghiat fostul sef si a acuzat mai multi politisti ca ar fi violat-o, au depus plangeri unul impotriva celuilalt, pentru amenintare, la Parchetul Curtii de Apel Craiova. Sase agenti de la Ordine Publica Alexandria sunt suspectati ca, in loc sa dea amenzi soferilor care incalcau regulile de circulatie, le cereau spaga. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au finalizat cercetarile in cazul lui Vasile Tomsa, fost politist in cadrul IPJ Arad, care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la data de 3 decembrie 2012, data la care a fost si suspendat din Politiei. DOAR CATEVA EXEMPLE IN ULTIMA LUNA!