POLIŢIŞTII CER CA POLIŢIŞTII LOCALI SĂ REDEVINĂ GARDIENI PUBLICI. "Sunt nepregătiţi profesional şi cu un limbaj de toată jena"

caz real: piata tomis 3. un militian de la circulatie si cu un militian local se tiganeau cu o domnisoara ca vezi doamne bloca circulatia pentru ca stationa (in masina cu avarii puse) intre un taxi si o masina de la o firma privata de paza (astia doi nu incurcau pe nimeni....). In tot acest timp pe strada au trecut cat am stat eu acolo cel putin 2 masini cu viteze de peste 90kmh, cel putin 2 masini care nici gand sa opreasca la trecere, sa nu mai zic de masini cu tucurii cu numere de franta spania bulgaria, soferi ce sigur nu stiau nici sa scrie dar sa aiba carnet de conducere.... ei si? eu aveau o problema sa se mute fata aia din loc cu masina, ceea ce ca un om destept ce a fost, a si facut! si, ce sa vezi!!! in 10 secunde in acelasi loc opreste un BMW cu numere TX, coboara 4 colorati tatuati si intra sa schimbe niste valuta la un excenge! Intrebare: credeti ca pe astia i-au intrebat militienii ceva de sanatate? :) astept raspunsurile voastre....