Poliţe RCA 2015. Bătaie de joc pentru tinerii din Constanţa

Polițe RCA 2015. Bătaie de joc pentru tinerii din Constanța

Prețurile polițelor RCA s-au ieftinit fără doar și poate. Dacă, până acum câteva zile, un tânăr din Constanța plătea peste 4.500 lei asigurarea pe un an, acum prețurile s-au redus la jumătate. Însă Constanța rămâne cel mai scump județ din țară și întrece chiar și București la tarifele RCA!Tinerii din Constanța așteptau cu sufletul la gură noile prețuri anunțate încă de acum câteva luni de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Modificările au vizat în mare parte reducerea încărcării pentru tineri, urmărindu-se atingerea unui nivel similar practicii europene, care arată utilizarea unor prime de asigurare pentru tineri de până la de 2,2 ori mai mari decât categoria majoritară, comparativ cu un nivel de cinci ori mai mare constatat anterior.Acum, că prețurile s-au stabilizat, iată care este situația în Constanța față de alte județe și cât diferă prețurile polițelor în funcție de vârstă. Incidența daunelor diferă în funcție de vârsta șoferului, de județul unde conduce și de puterea mașinii asigurate. Cu cât daunele sunt mai multe pe fiecare dintre aceste categorii, cu atât prețul este mai mare. Și în 2015, Constanța rămâne cel mai scump oraș în ceea ce privește polițele RCA.Prețuri exorbitante Tarifele răspunderii civile auto (RCA) au scăzut, în medie, cu 20% față de luna decembrie a anului trecut. Totuși, în Constanța, deși au scăzut, tarifele polițelor RCA rămân extrem de scumpe. Prețurile practicate de asigurători depășesc cu mult salariile celor mai mulți tineri din județ.Incidența daunelor diferă în funcție de vârsta șoferului, de județul unde conduce și de puterea mașinii asigurate. Cu cât daunele sunt mai multe pe fiecare dintre aceste categorii, cu atât prețul este mai mare. Și în 2015, Constanța rămâne cel mai scump oraș în ceea ce privește polițele RCA.Spre exemplu, un tânăr de 24 de ani din Constanța va plăti, pentru o poliță RCA de un an de zile, în medie, nu mai puțin de 2.300 lei (City Insurance, Omniasig, Euroins, Astra). Totuși, asiguratorul Carpatica a scăzut prețurile semnificativ pentru tineri. Cea mai scumpă poliță RCA pentru tinerii de până în 30 de ani de la Carpatica este 935 lei. La polul opus se situează Groupama, cu 3.530 lei, Allianz (3.330) și Asirom (3.400). Aceeași poliță de asigurare încheiată pe un an de zile pentru un șofer de 50 de ani costă, cel mai puțin, 572 lei (Euroins), urmat de 560 (Carpatica). Cel mai scump RCA costă 1.010 lei (Groupama).Bicicleta, soluție la îndemână! Din cauza prețurilor exagerat de mari, mulți tineri din Constanța au afirmat faptul că vor trage mașinile pe dreapta și vor circula cu… bicicleta! Alții au explicat că își vor trece autoturismele pe numele părinților, care plătesc sume de până la cinci ori mai mici.În România, dintr-un număr total de 3.111.451 de polițe RCA pentru persoane fizice, în vigoare la 31 decembrie 2014, 47.987 de polițe sunt aferente tinerilor sub 25 de ani (1,54%).