Polemică pe radarele "ascunse". Nici instanţa nu te scapă de amendă!

javre penale

rolul politiei ar trebui sa PREVINA si nu sa VANEZE. NICAIERI in lumea civilizata n-ai sa vezi asa ceva. Masinile politiei PATRULEAZA sa previna. Ca mai sunt tembeli care desi avizati ei isi baga piciorul.....asta e treaba lor. Nu sunt de acord cu cocalarul in cauza...nu ii tin partea , dar masina in cauza e cred singura in tara. Am mai vazut , in scop de reducere pe sectoare periculoase masini de politie DIN CARTON, dar in marime naturala. Efectul e scontat si GARANTAT. Toti reduc in zonele repective. Si inca o intrebare.....pt cocalarii din politie.....( ca sunt cacalau si pe-acolo)....de ce nu folosesc pistoalele radar ( cele aduse recent in dotare) in tzoale de civil . ???/ Am o meserie care prin natura ei salveaza vieti. Si, nu o data, am fost chemat sa intervin , cu masina personala , sa intervin., fiind nevoit sa circul si cu 20-30 peste limita legala fiind astfel "faultat" de "oamenii legii". Desi era clar unde ma duceam.....desi le-o dovedeam.....nu-i interesa. De atunci M-AM JURAT sa nu aiba vreodata "NOROCUL" ....ei personal sau vreuna din neamurile lor....sa ajunga la mine in spital in situatie de criza.....ca nu vor scapa. Cu minimum de atentie necesara , garantata de lege, ii asigur ca nu vor scapa........