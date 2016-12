Polemică pe Facebook. Ionuţ Pripişi, parcare controversată

2

Domnule BOU!

Strada respectiva (Amzacea, 1 banda pe sens) este blocata atat de autoturismele angajatilor cat si de cele ale institutiei! In conditiile in care, pentru masinilede serviciu, exista o parcare in curtea interioara a Politiei locale! Daca esti Director, da exemplu pozitiv atat angajatilor cat si cetatenilor, nu parca ca BOUL doar pt ca tu esti Director!