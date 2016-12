Pokemon GO, subiect de discuţie la reuniunea Coaliţiei Globale antiterorism

Pokemon GO, subiect de discuție la reuniunea Coaliției Globale antiterorism

Mihnea Motoc, ministrul Apărării Naționale, a participat timp de două zile, la Washington DC, la reuniunea țărilor contributoare la Coaliția Globală anti-ISIS/DAESH la nivelul miniștrilor apărării și de externe, condusă de Statele Unite ale Americii. În prima zi, ministrul Motoc a luat parte la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale Coaliției care contribuie la operațiile din Irak și Siria, iar în cea de-a doua zi, a participat, alături de șeful diplomației, Lazăr Comănescu, și de ambasadorul României în SUA, George Cristian Maior, la sesiunea comună a miniștrilor apărării și de externe, găzduită de secretarul de stat John Kerry și secretarul apărării Ashton Carter. Discuțile au deviat într-un alt plan, și potrivit cnn.com, un reporter american a deranjat conferința de presă a Departamentului de Stat al Statelor Unite ce viza coaliția anti-ISIS pentru că se juca... Pokemon GO. Vizibil iritat, purtătorul de cuvânt John Kirby i-a atras atenția jurnalistului, întrebându-l: „Joci chestia aia cu Pokemon acum, nu?”. Tot în timpul conferinței de presă, purtătorul de cuvânt l-a întrebat din nou pe reporter dacă a prins vreun Pokemon între timp, răspunsul jurnalistului fiind negativ, pentru că „wireless-ul Departamentului de Stat are un semnal slab”. Discuțiile și-au reluat cursul normal, fiind condamnate cu fermitate atacurile teroriste comise de ISIS/DAESH împotriva populației civile, atât în statele din Orientul Mijlociu, cât și în statele europene și SUA și a fost exprimat sprijinul politic din partea statelor membre pentru continuarea acțiunilor Coaliției, pentru contracararea acestei mișcări jihadiste transnaționale. De asemenea, au fost analizate provocările viitoare în sensul accelerării măsurilor de combatere a ISIS/DAESH, precum și stabilizării zonelor eliberate de sub ocupația organizației teroriste. Ministrul Motoc a reiterat susținerea României pentru acțiunile comunității internaționale, destinate să asigure integritatea și suveranitatea teritorială a Irakului în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional. România va participa în anul 2016, la demersurile Coaliției Globale, cu un efectiv total de până la 50 de militari, destinat activităților de instruire și consiliere a forțelor de securitate irakiene.