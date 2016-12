"Poetul" care l-a dat în judecată pe poliţistul Godină: "Voi cere despăgubiri. Am primit ameninţări cu moartea". Ce poezii publica acesta

"Poetul" care l-a dat în judecată pe polițistul Godină: "Voi cere despăgubiri. Am primit amenințări cu moartea". Ce poezii publica acesta

Mihai Ivănescu a intrat în atenția publică după ce mai multe poezii semnate de el, în care se vorbește explicit despre acte sexuale cu copii și cadavre, au ajuns pe Facebook.Marian Godină a avut un avertisment pentru părinții care-și lasă copiii să umble pe internet. „Dacă aveți copii care au conturi de Facebook, e indicat să le supravegheați atent activitatea din online și să vă asigurați că nu intră în discuții cu persoane necunoscute. Poza asta mi-a fost trimisă azi printr-un mesaj și nu știu dacă e real. Cert e că cineva tot a gândit versurile alea, iar acel cineva nu pare prea sănătos. La finalul poeziei este atașată și o poză cu o fetiță cu ochelari”, a scris polițistul.Ca urmare a acestei postări, Mihai Ivănescu l-a acționat în judecată pe Godină. Mai mult, „poetul” ține să facă unele precizări:„Am depus o reclamație Comandantul IJP Brașov,Parchetul Brașov și l-am dat în judecată la Judecătoria Pitești pe numitul Godină Marian de la Circulație rutieră Brașov după ce niște cunoștinte m-au anunțat că pe pagina polițistului Godină Marian și-a permis să posteze un anunț cu un bărbat arestat pentru pornografie cu minori, pedofilie,și la comentariu a atașat fotografia mea cu numele meu,și arăt că niciodată n-am avut de a face cu această acuzație infamă,monstruoasă și nejustificată,și niciodată n-am avut de aface cu această infracțiune,n-am fost niciodată urmărit sau cercetat în această acuzație,nu am fost reclamat vreodată,sau vre-un incident de acest fel,nu am fost judecat sau condamnat vreodată pentru asemenea acuzație,nu sînt reținut,nu sînt arestat,nu am nici o cauză pe rol în Instanță cu o așa acuzație,și poate fi verificat cazierul meu.Am început demersurile pentru tragerea la răspundere penală în Instanță,a unei eventuale încălcări profesionale a statutului și profesia de polițist pe care să o decidă conducerea Poliției din Brașov,am să reclam Parchetului și Instanței judecătorești de care aparțin,și am dreptul să cer despăgubiri in Instanță din următoarele moțive: după postarea anunțului fraudulos și mincinos în care sînt prezentat eu,sînt postate nesfîrșite insulte,înjurături,vorbe obscene și murdare și amenințări de tot felul,am primit de pe numere ascunse amenințări cu moartea,înjurături,fiind deranjat și noaptea sau ziua și pot dovedi cu apelurile din memoria telefonului;postarea a fost văzută de cunoștințe, colegi, prieteni, cunoștințe, cineva a sunat pe telefonul unei instituții din care fac parte susținînd afirmații calomnioase,aducîndu-mi prejudiciu de imagine,de rușine,iar postarea a fost distribuită și folosită mai departe si postate peste tot.Am fotografiat și am imprimat postarea de pe pagina polițistului și din alte părți și am martori care au văzut. Doresc ca conducerea Poliției,Parchetului să ia măsuri contra faptei polițistului,iar eu îl voi da în judecată,și toate afirmațiile mele le pot proba,și se pot constata ușor.Am pe Facebook o pagină cu poezii nonconformiste,creații proprii cu numele Poezii incendiare,și nu încalc nici o lege,libertatea cuvîntului fiind garantată de Constituție fiind protejați cei ce vor să ne împiedice”, a declarat Mihai Ivănescu.Lăcomie și viciu sentimental.Am visat o noapte întreagă,Aș iubi o fată șchioapă;Urîțică dar sărată,Cu gust de condimentată;S-o iubesc,s-o strîng în brațe,Înnebunit de ce-mi place;Să-i miros chiloții ei,Să ia foc creierii mei;Să aibă pistrui pe fund,Să mă holbez la ea mult-Și să simt cum mîna mea,Intră în șanț în fund la ea;Copiliță minionă,Cu sălbatică aromă,Ca lîna de oaie plouatăȘi cu damf de transpirată;Încins tare hormonal,Întărîtat ca un cal,S-o adulmec ațîțat,De dragoste să fiiu beat;S-o iubesc cu lăcomieȘi dragoste-nebunie !.Mihai Ivănescu.Pentru toate fetele virgine moarte, cu vîrsta 14-24 ani, din cimitirele Bellu,Ghencea,Străulești.Băneasa,Colentina,Sf. Vineri,Reînvierea;Sf. Gheorghe-Pitești;Palas-Constanța.Privesc la tine cu multă dragosteCa un canceros sperînd la citostatice,Ca frunza ce-a căzut în cimitirMă rog acum la Sf. Valentin,Că de-ai murii-iubirea meaSă vi să fi vecina mea ;Privind la tine cu tristețe multăIubirea mea acum defunctă,Că se zvonește că tu pleci,Și-n cimitir acuma ești.Vino draga-n cimitirSa luăm colivă si vin,Mortii toți să ne priveascăĂștia vor sa se iubească,În epitafe funerareRomantic fum de lumînare:Cît ar fi noaptea de lungă,Mortii ar zice că e nununtă;În clopotniță te-aș luaPantalonii jos ți-as da,Si-ar ofta morții de ciudă,Ca pe ei nimeni nu-i pupă;Și ne-om iubi în tăcereÎn cîntec de cucuvele.Dar tu veniși aici defunctăAdusă-n cimitir cu lume multă,Înmormîntată printre morți cu funcții mici sau mari,Săraci sau bogați în pomeni și în colivă tari,,Și între ei se vor luptaSă cucerească păsărica ta,Veselă și cu tămîie afumată,Acum de morți admirată .Mai bine acuma de era'Chiloții tăi pe culmea mea;Chiloții tăi a tămîie mirosea',Scurtă a fost viața ta;Ai plecaat din astă lumeȘi-ai luat păsărica cu tine,Și de zgîrcită ce eraiCă mie nu mi-o dădeai;La tine mă gîndesc cu dor,Cu mine de-ai fi stat în fundul gol;Acuma eu m-am consolat,N-o să mai stai cu altu-n pat ;Cu mine-n pat dacă dormeai,Precis acuma că trăiai.Păcat de păsărica ta,Te-ai dus la cimitir cu ea;Mai bine acuma de trăiai,Și numai mie mi-o dădeai !.Într-o noapte în cimitir la tine am intrat,Și inimioara ta am prelevat,Că n-am putut s-o am cît ai trăit,Pe marginea gropii cu tine moartă se ne iubim m-am mulțumit;De sus rușinată luna se holba la noi și ne privea,Romantic noaptea ne cînta în cimitir o cucuvea,Și eu sînt mulțumit de necrofila dragoste cu tine draga mea !.Mihai Ivănescu.