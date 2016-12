Podul de la Agigea va fi gata în câteva săptămâni. Dar nimeni nu lucrează la el de un an. "În judeţul Constanţa e praf totul"

Ministrul Transporturilor dă asigurări:

Podul de la Agigea va fi gata în câteva săptămâni. Dar nimeni nu lucrează la el de un an. "În județul Constanța e praf totul"

Primul episod al „telenovelei” reabilitării podului de la Agigea a început în urmă cu peste cinci ani, când CNADNR se apuca de un proiect extrem de „ambițios”. Atât de „ambițios” a fost proiectul, încât valoarea contractului pentru consolidarea podului a crescut de la 19,4 milioane de lei, în anul 2013, la peste 66 de milioane de lei, în anul 2015.Contractul de execuție al lucrării a fost semnat în data de 15 octombrie 2010, sub numele „Reabilitarea podului de pe DN 39 km 8+988 la Agigea”. În contractul de reabilitare, cineva a „omis” să includă și lucrările de înlocuire a hobanelor, astfel că în anul 2011, s-a descoperit că anumite componente ale hobanelor sunt afectate de rugină și pun în pericol siguranța podului. Un an mai târziu, în 2012, a fost demarat un alt proiect denumit „Punere în siguranță a podului Agigea”, care cuprindea montarea de hobane provizorii și înlocuirea hobanelor existente ale podului, având un termen de finalizare luna august a anului 2014. În urma unei solicitări făcute de Cuget Liber, CNADNR a răspuns în anul 2016 că „în cadrul acestui contract mai sunt de executat lucrări de înlocuire a celor două hobane, lucrări de reabilitare a tablerului, înlocuirea îmbrăcăminților asfaltice, trotuarelor și parapeților și reparații ale structurilor din beton”.Dan Costescu, ministrul Transporturilor, a scăpat de întrebările dificile în privința podului de la Agigea, preferând să ofere ter-mene de finalizare a lucrărilor care par imposibile de respectat, luând în considerare stilul haotic în care s-a muncit la acest pod.„Avem un pod Agigea care distruge în fiecare an tot sudul litoralului. Am discutat în urmă cu două zile cu ministrul Transpor-turilor, exact pe tema podului de la Agigea, să ne spună câți bani s-au cheltuit, de ce nu s-a finalizat, care este stadiul lucrării, ce contracte mai au, de ce nu se finalizează, de ce obturează sudul litoralului și așa mai departe. Ni s-a transmis că podul va fi gata până la sfârșitul lunii iunie. În 6 luni nu s-a făcut niciun proiect și toate șantierele sunt amorțite, nu văd om care să miște pe undeva, cel puțin în județul Constanța este praf totul, nimic nu vezi”, a declarat pentru „Cuget Liber”, deputatul Mihai Lupu, președinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România va menține restricțiile de circulație pentru autovehiculele cu masa maximă admisă de peste 5 tone până la data de 15 iunie a.c.