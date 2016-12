Podul Agigea, după şase ani de incompetenţă. "O mare golănie!"

2

Lupu,chestor la stana.

Ne-am obisnuit sa tragem concluzii.Pentru ca au aflat ce ne-am dorit mai mult si mai mult in viata noastra,politrucii s-au oferit sa ne dea explicatii la concluzii.Si uite asa ne trece viata intr-o deplina armonie intre explicatiile politrucilor si concluziile noastre.Societatea civila a cerut de mai milte ori sa nu se mai amestece politicul in institutiile statului.Politicul nu trebuie sa depaseasca usile Parlamentului.In rest,competenta,examene si retributii dupa merit.Politicul nu are ce cauta in scoli,universitati,in spitale,in institutii de cercetare,etc.Ce treaba are calitatea asfaltului cu doctrina partidului ? Pe vremuri era la fel.Toate manualele de fizica sau matematica incepeau cu un fragment din cuvantatea Tovarasului la plenara CC al PCR.In situatia de fata autorul articolului a tras niste concluzii si culmea nesimtirii un politruc s-a oferit sa ne dea explicatii.De ce podu' are numai doua hobane ? De ce are buba podu' ? Pentru ca nu am gasit contractu',ne explica Mihai Lupu presedintele unor comitete si comitii din Parlament.Am spus culmea nesimtirii pentru ca domnul Lupu are o avere considerabila obtinuta din afacerile cu statul.Avem o explicatie.