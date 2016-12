Plouă cu sânge pe şoselele Constanţei. Cum şi unde se produc cele mai mari tragedii

Plouă cu sânge pe șoselele Constanței. Cum și unde se produc cele mai mari tragedii

Cele mai grave evenimente rutiere se întâmplă, de regulă, în afara municipiului Constanța, cauza principală a producerii tragediilor rutiere fiind viteza excesivă. „Problemele grave tot constănțenii le provoacă“, mărturisesc rutieriștii, care, după o vară infernală au numărat zeci de cadavre și oameni răniți grav.Polițiștii rutieri constănțeni au tras concluziile în privința sezonului estival 2013. A fost raportat un număr mai mic de accidente rutiere, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. În ciuda acestui lucru, rutieriștii spun că anul acesta, ca niciodată, s-au confruntat cu accidente rutiere cu consecințe grave.„În acest sezon estival, deși am avut mai puține accidente rutiere, au fost cu mai multe persoane decedate. Anul trecut nu prea am avut cazuri de mai multe decese într-un singur accident rutier”, precizează Ciprian Sobaru, șeful Serviciului Rutier Constanța.Viteza excesivă, principala cauză a deceselorPrincipalele cauze generatoare de accidente rutiere din acest sezon estival au fost, conform rutieriștilor, nerespectarea vitezei, neacordarea de prioritate vehiculelor și indisciplina pietonală.„Viteza neregulamentară a fost o cauză principală de producere a accidentelor rutiere grave în acest sezon estival, îndeosebi în afara localităților. Dacă ne referim la municipiul Constanța și în interiorul localităților, problemele le-am avut în ceea ce privește indisciplina pietonală, dar și șoferii care nu au acordat prioritate altor autovehicule”, spune șeful Serviciului Rutier Constanța.25 de morți în accidentele rutiere, în această varăComparativ cu sezonul estival 2012, în această vară s-au înregistrat mai puține accidente rutiere. Motivele pentru reducerea accidentelor ar fi, potrivit polițiștilor, darea în folosință a autostrăzii.„Darea în folosință a autostrăzii a redus numărul accidentelor de pe celelalte drumuri din județ, însă și pe autostrăzi s-au înregistrat accidente rutiere grave”, afirmă Ciprian Sobaru.„În perioada 15.06 - 15.09 2013 au fost înregistrate 386 de accidente rutiere, soldate cu 25 de persoane decedate, 29 rănite grav și 461 rănite ușor. În aceeași perioadă a anului trecut au fost înregistrate 446 de accidente rutiere, soldate cu 35 de morți, 28 de răniți grav și 548 de răniți ușor”, spune Cristina Vasile, purtătorul de cuvânt al Serviciului Rutier Constanța.Tragedii rutiere„Cele mai grave accidente rutiere din acest sezon estival s-au petrecut la Stupina și Plopeni. Accidentul de la Plopeni, în care au ars trei tineri în mașină, a fost cel mai grav din punct de vedere al impactului și al poveștii tragice. Impactul de la Stupina, cu cele trei persoane decedate, două rănite grav și una rănită ușor a avut cele mai grave urmări”, mărturisește polițistul.Unul dintre cele mai grave accidente rutiere din vara acestui an a avut loc în noaptea de 17 spre 18 august, atunci când trei tineri au murit. Tragedia rutieră s-a petrecut în apropierea localității Chirnogeni. Totul s-a petrecut atunci când șoferul unui BMW înmatriculat în Bulgaria, care se deplasa pe Drumul Județean 395, dinspre Plopeni către Chirnogeni, a pierdut controlul mașinii într-o curbă, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac. În urma impactului, autoturismul, la bordul căruia se aflau trei persoane, a luat foc. Conducătorul auto și cei doi pasageri aflați la bord au pierit arși de vii, între fiarele contorsionate ale autoturismului. Cu doar câteva zile înainte, pe 11 august, trei persoane au murit și alte trei au fost rănite după ce două mașini s-au lovit frontal pe Drumul Național 2A (Constanța - Hârșova), la intrarea în localitatea Stupina.