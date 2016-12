Plecaţi peste graniţe? Atenţionare de la MAE

Plecați peste granițe? Atenționare de la MAE

Ştire online publicată Vineri, 25 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află sau care călătoresc în Regatul Norvegiei, că Institutul norvegian de Meteorologie a emis o avertizare meteo de vreme severă pentru regiunile din sud-vestul, vestul și nord-vestul Norvegiei (Vest-Agder, Aust,Agder, Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, More og Romsdal și Sør-Trøndelag) până la 26 decembrie 2015.În aceste regiuni vor fi precipitații abundente sub formă de ploaie și vântul va sufla cu putere. La altitudini de peste 1.000 metri va ninge abundent și traficul auto prin trecătorile montane va fi dificil.În Rogaland, Trøndelag (Trondheim), Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen și Troms, estul Finnmark și zona de coastă, inclusiv in fiordurile din vestul Finnmark -Vardø se așteaptă ca mareea să depășească nivelurile normale cu 40 - 60 cm, pe fondul rafalelor puternice de vânt dinspre nord-vest.Pentru Bergen și zonele adiacente a fost emis cod galben de inundații. În vecinătatea orașului Kristiansand, vântul va sufla în rafale, luând aspect de vijelie în zona Oksøy - Ana Sira; vântul puternic dinspre vest și nord-vest va provoca furtună în zona Lindesnes.Date actualizate despre avertizările meteorologice se găsesc pe web site-ul Institutului de Meteorologie al Regatului Norvegiei: www.yr.no.