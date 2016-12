Plecaţi cu maşina la drum lung? Iată ce vă sfătuiesc poliţiştii

Plecați cu mașina la drum lung? Iată ce vă sfătuiesc polițiștii

Vă pregătiți să plecați la drum lung, cu mașina? Atunci luați aminte de sfaturile polițiștilor rutieriști, privind deplasarea pe drumurile publice în perioada caniculară, pentru a evita incidentele neplăcute din trafic.l În caz de trafic aglomerat, adoptați o manieră prudentă de conducere, fără bruscarea comenzilor vehiculelor, și efectuați fiecare manevră doar după o temeinică asigurare evitând efectuarea depășirilor care, în condițiile unui trafic rutier aglomerat se dovedesc extrem de periculoase.l Circulați cu viteză adaptată permanent condițiilor concrete din trafic, în special când se circulă în coloană. De asemenea, pentru un plus de siguranță, se impune și mărirea distanței în mers între vehicule.l Nu vă urcați la volan dacă ați consumat băuturi alcoolice! Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, șoferii care conduc sub influența băuturilor alcoolice trebuie să știe că riscă și închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sancțiunea prevăzută de lege pentru cei depistați în trafic cu o alcoolemie de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, pe timpul cercetării, permisul este reținut fără drept de circulație.Nu conduceți mai mult de 300 de kilometriNu conduceți dacă vă simțiți obosiți. Acesta este un alt sfat transmis de rutieriști. „Planificați-vă în așa fel călătoriile, încât să nu parcurgeți într-o zi mai mult de 300 de kilometri! Oboseala la volan este extrem de periculoasă. Este de ajuns o singură fracțiune de secundă, moment în care pot apărea ațipirea și, implicit, pierderea controlului vehiculului. De aceea, la primele semne de oboseală (stare de moleșeală, clipire frecventă, încețoșarea privirii) trebuie să întrerupeți călătoria și să parcați autovehiculul într-un loc sigur (de preferat o parcare amenajată). Odihniți-vă până la refacerea totală a capacităților psihomotorii necesare conducerii în siguranță”, au mai transmis oamenii legii.Atenție! Deplasările cu autovehiculul trebuie evitate în afara intervalului orar 10,00 - 18,00. În plus, șoferii cu afecțiuni medicale (cardiovasculare, neurologice sau endocrine) sunt sfătuiți să renunțe să conducă în intervalul menționat.În cazul deplasărilor în intervalele de timp caniculare, se recomandă opririle dese în vederea repausului și hidratării conducătorului de autovehicul, iar pe cât posibil staționarea autovehiculului să fie efectuată în zone umbrite.Atunci când, în calitate de pasageri, în autovehicul se regăsesc copii sau bătrâni, este recomandabil ca aceștia să fie protejați de razele directe ale soarelui. Copiii nu vor fi lăsați să aștepte în interiorul autove-hiculelor parcate la soare, iar transportul lor pe distanțe lungi nu se va efectua în vehicule fără posibilități de climatizare!Ignorarea recomandărilor poate genera ambuteiaje și iminența parcurgerii drumului într-un timp mai îndelungat.