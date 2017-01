Plecaţi cu cei mici peste graniţă? Reguli noi la paşapoartele pentru copii!

Plecați cu cei mici peste graniță? Reguli noi la pașapoartele pentru copii!

Astăzi intră în vigoare noile prevederi ale Legii 248/2005, privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. Prevederile respective se referă la eliberarea pașapoartelor pentru minori.Astfel, potrivit lui Ion Văcaru, șeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Constanța, începând de astăzi, pașapoartele eliberate copiilor cu vârste sub 12 ani au o valabilitate de trei ani, iar cele pentru minorii cu vârste peste 12 ani au o valabilitate de cinci ani.„De asemenea, vârsta de amprentare s-a modificat, nu mai sunt amprentați minorii cu vârste sub 12 ani, urmarea a implementării unei directive europene în acest sens”, a explicat șeful serviciului.De menționat că prețurile au rămas neschimbate: un pașaport simplu electronic, cu valabilitate cinci ani costă 276 de lei, unul pentru minorii sub 12 ani costă 244 lei, iar taxa consulară este 32 de lei.