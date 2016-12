Plata taxei auto, amânată cu un an

23 Ianuarie 2012

Ministrul Mediului Laszlo Borbely a declarat în urmă cu puțin timp că plata noii taxe auto va fi amânată cu un an. Măsura este aplicabilă pentru autovehiculele înmatriculate până în 2007.Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a propus coaliției ca taxa auto de primă vânzare pentru mașinile înmatriculate înainte de ianuarie 2007 să fie suspendată pentru circa un an, interval în care să fie achitată doar taxa de poluare auto, redusă cu 25%, informează Mediafax.Propunerea a fost avansată în ședința de luni a coaliției și ar urma să fie introdusă prin ordonanță de urgență. "Ministrul a cerut reanalizarea Legii privind taxa auto și amânarea cu aproximativ un an, până la 1 ianuarie 2013, a articolului care impune plata taxei de prima vânzare pentru mașinile înregistrate înainte de 1 ianuarie 2007. Motivul invocat a fost că, deși noua taxă a fost anunțată cu mai multe luni în urmă, proprietarii de mașini vechi nu au înțeles complet sistemul și nu au avut, astfel, timp suficient să își vândă autovehiculele. Un alt argument a fost acela că foarte multe persoane vor să vândă mașinile vechi, însă taxa pe care trebuie să o achite cumpărătorul depășește de multe ori valoarea autovehiculului", au precizat surse din coaliție.Propunerea a fost prezentată coaliției în contextul în care una dintre revendicările formulate în timpul protestelor organizate în ultimele zile în București și alte orașe ale țării vizează eliminarea taxei auto.Taxa de primă vânzare pentru mașinile vechi a fost introdusă la cerința Comisiei Europene.Noua lege a taxei auto, aprobată de Guvern în luna septembrie, adoptată de Senat în octombrie și de Camera Deputaților la jumătatea lunii decembrie, a fost publicată în Monitorul Oficial pe 10 ianuarie și aplicată începând cu 13 ianuarie 2012.