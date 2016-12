Plajele constănţenilor, ascunse sub mizerie şi roţi de maşini (galerie foto)

Plajele constănțenilor, ascunse sub mizerie și roți de mașini (galerie foto)

Războiul dintre Ministerul Turismului, autorități locale și hotelieri, pe de o parte, și operatorii de plajă pe de altă parte, s-a transformat, din nou, într-o bătaie de joc la adresa constănțenilor și a turiștilor care vin pe litoralul românesc. Cei care aleg să vină la mare, nu fac asta pentru a se bucura de hoteluri luxoase, mâncare pe săturate sau băuturi rafinate. Poate nu în primul rând. Ci vin pentru a face plajă, pentru a se bucura de nisip, mare și soare. Însă tocmai aici trântesc autoritățile mucii în fasole. Dacă vă întrebați cum arată plajele, asta în cazul în care nu ați constatat deja singuri, vă invit la un bronz la Modern sau pe nisipul de la intrarea în Mamaia, în dreptul hotelului Malibu. O zi la plajă Duminică dimineața, plaja de la Modern găzduia câteva sute de constănțeni. Printre ei, și eu cu familia și un cârd de nepoți. Toți veniți cu cearșafuri și prosoape. Nici urmă de vreun șezlong sau umbreluțe, așa că degeaba am vorbi despre civilizație sau confort. Nu existau nici măcar coșuri de gunoi sau toalete. Deci nu insist prea mult. Gradul de mizerie se putea calcula la metru pătrat. La fiecare pas găseai o sticlă goală, coji de banane, ambalaje de la cornuri și napolitane. În loc de nisip, un covor pestriț de coji de semințe și mucuri de țigară. Cu gândul la nisipul fin și fierbinte, dăm peste șanțuri bătătorite de roți de mașină. Putem vorbi despre orice aici, numai despre existența unei plaje nu. Nisipul este atât de tare tasat, încât ai impresia că stai pe ciment. Copiii vor să bage lopățica în nisip, pentru că așa au învățat ei să se joace la plajă. Însă nu reușesc. Se uită mirați la mine pentru că le promisesem că mergem la plajă, iar ei se joacă mai mult ca pe asfalt. Încerc să îi ajut, dar aproape că rup jucăria din plastic. Aduc câteva găletușe cu apă, și în amprenta unor roți de mașină facem un fel de rigolă. Nisipul începe să se înmoaie și poate fi mai ușor modelat. Îmi iau de o grijă și îi las pe cei mici să se joace, nu înainte de a-i lua lui fii-miu din mână o cutie de bere goală găsită prin apropiere. Mă întind și eu pe prosop, însă o pungă de pufuleți hoinară se încăpățânează să mă salute personal. Îi fac loc să treacă, mânată de vânt, și se oprește undeva lângă apă. Sub „șezlongul” meu de bumbac, câteva denivelări îmi fac șederea grea. Le simt pe nisipul tare ca pe niște coate aplicate strategic la înghesuiala din 40 Campus. Mă întorc de pe o parte pe alta, mut hec-tarul de cearșafuri mai la dreapta, până dau de drept, dar tot tare. Vecinii de lângă noi, câțiva maidanezi care dorm la soare. Sunt mai mulți, unii lenevesc chiar pe malul apei. Ăștia sunt lupi de mare, îmi spun, văzând că pe unul îl bate valul în cap și nu se sinchisește. Par destul de familiari cu locul și se integrează bine printre oameni. Nu exagerează cu joaca, nu năvălesc în spațiul tău intim (pe care ar trebui să îl delimitezi în funcție de prezența celorlalte persoane și nu al unor câini) și acceptă orice atenție culinară din partea celor care fac plajă. Ziua sunt pe nisip, seara pe la terasele (frate, ce bombe!) din apropiere. Cică viață de câine… Mă întorc la copii. Făcuseră un castel, iar intrarea era pavată cu coji de semințe. În vârful turnului, nu era arborat niciun steag, ci doar un pufuleț. Probabil că din punga rebelă. Mă amuz și îi avertizez, totuși, să nu îl mănânce. E câh! - mai pe înțelesul lor. Nisipul nimănui, mizeria tuturor Situația incertă în care se scaldă litoralul românesc în prezent a făcut ca astfel de imagini, ca cele de la Modern, să fie reprezentative pentru toate stațiunile. Eu am constatat pe pielea mea cât de jegoasă poate fi plaja din Constanța, alți colegi mi-au povestit despre situații similare în Mamaia, exemplul cel mai apropiat fiind pe plaja din dreptul hotelului Malibu. Sunt convins că, de la nord la sud, sunt zeci de plaje care suferă în același hal. Dar de ce s-a ajuns din nou aici? Pentru că nu există o strategie coerentă în ceea ce privește turismul pe litoral și fiecare guvernant încearcă să învârtă nisipul după propriile interese și avantaje. În plin sezon estival, ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, a vrut să ia plajele de la operatori pentru a le împărți hotelierilor, fără licitații. Cu jumătate din ei a reușit, însă ceilalți operatori care s-au întors pe nisip le-au cam dat planurile peste cap fiindcă nu îi ajung plajele pentru toți hotelierii. Acum intervin autoritățile locale, care încearcă să-i distrugă pe operatorii de plaje care și-au câștigat dreptul de a administra suprafețele de nisip și anul acesta cu ajutorul instanțelor de judecată. Ei nu și-au primit nici până în prezent autorizațiile de la primării pentru a-și putea amenaja sectoarele. Asta va bloca orice activitate economică pe plajele respective, ceea ce, implicit, va duce la falimentul afacerii operatorilor. Cea de-a doua categorie de plaje de pe litoral, la fel de pustii, este cea recuperată de la operatori. Însă nici aceste plaje nu pot fi deocamdată amenajate fiindcă sunt ale… nimănui, DADL neștiind cum să le împartă. DADL, principalul vinovat Însă, indiferent cine a închiriat plajele, principalul vinovat pentru mizeria și modul în care arată plajele este Direcția Apelor Dobrogea Litoral. Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 43 din 6 mai 2009 pentru modificarea OUG nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, „Administrația Națională «Apele Române», prin Direcția Apelor Dobrogea - Litoral, realizează lucrările de întreținere și ecologizare a plajelor, lucrări finanțate atât din bugetul propriu, cât și din veniturile obținute de la utilizatorii plajelor cu destinație turistică, proporțional cu suprafața de plajă utilizată”. Iată că acest lu-cru nu se întâmplă și îl invităm pe directorul DADL, Laurențiu Marin, să mai lase de o parte ordinele de la șefi pentru a-i face pe ei hotelieri cu plaje, și să mai iasă și pe nisip și să se ocupe de curățenie. Pentru nesimțiții care simt nevoia să intre pe plajă și în mare cu tot cu mașină (a se vedea că nu mai folosesc termenul „cocalar” deoarece unii cititori ne-au semnalat că nu cunosc cuvântul), reamintesc faptul că vor fi sancționați cu amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei. Baftă la bani!