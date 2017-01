Plaja Trei Papuci, ghena „rezidenţialilor” din Faleză Nord

Plaja Trei Papuci, ghena „rezidențialilor” din Faleză Nord

Munți de nesimțire și mizerie într-una dintre cele mai selecte zone ale Constanței. Gunoaie peste gunoaie, în unele locuri aruncate în mod organizat și industrial, faleză prăbușită în mare, câini vagabonzi – rețeta de succes a unui oraș european, condus pe ritmul pașilor de samba și salsa. Faleză Nord este unul dintre cele mai scumpe cartiere ale orașului. Numai că atuul lui, apropierea față de mare, pare să constituie acum, mai degrabă, un dezavantaj enorm. Fiindcă tot ce înseamnă faleză și plajă au fost transformate într-un uriaș tomberon public. Mai mulți turiști din Tulcea, care și-au găsit gazdă undeva în zona rezidențială amintită mai sus, au sunat la redacție, foarte indignați de modul în care arată plaja. Oamenii acuză mizeria și mirosul insuportabil, cât și faptul că pe plajă se ajunge mai degrabă prin rostogolire, deoarece singurul drum de acces este o potecă de pământ foarte abruptă. „Sunt mormane de mizerie și alge. Pute de îți ia nasul. Peste tot sunt gunoaie. Am sunat la Primăria Constanța, însă mi-au spus că nu e treaba lor și să sun la Apele Române. De acolo mi s-a spus că e plajă liberă și nu sunt obligați ei să facă nicio curățenie. Eu cred că și cei de la primărie și cei de la Ape sunt cam nesimțiți”, ne-a declarat Ștefan Alexandru, din Tulcea. Am vizitat și noi zona, iar imaginile vorbesc de la sine. O plajă ascunsă sub gunoaie, o faleză prăbușită în mare, pe care localnicii și constructorii din zonă o folosesc ca pe o ghenă, câini vagabonzi. Întreg peisajul este creat de nesimțirea unora dintre semenii noștri, însă totul este întreținut și girat de Primăria Constanța și Direcția Apelor Dobrogea Litoral. Reprezentanții DADL recunosc că este o zonă cu mari probleme în ceea ce privește curățenia, mai ales din cauza nesimțirii oamenilor. „Ar trebui să începem o nouă campanie îndreptată împotriva nesimțirii oamenilor, fiindcă mizeria asta este făcută de ei. Nu o aduce marea, nu crește acolo. Noi am făcut curățenie acum o lună, însă, aud acum, că din nou este mizerie. Din păcate, noi nu le putem face nimic celor care își bat joc și își aruncă resturile pe plajă sau pe faleză. Este datoria poliției, doar ei îi pot sancționa. Însă este foarte greu și așa, pentru că trebuie să îi prinzi în flagrant”, ne-a declarat Cătălin Anton, purtătorul de cuvânt al DADL. Eugen Pârvu este din Ploiești și ne-a declarat că în fiecare an vine la Trei Papuci la plajă pentru că este mai liniște. Însă, omul este nemulțumit că tot drumul spre plajă este plin de gunoaie, iar porțiuni întregi de nisip sunt sufocate de mizerie.