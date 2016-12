Piraţii şoselelor: nu au permis, sunt violenţi şi ucid fără remuşcări. Poliţia îi îngroapă în hârtii

Pirații șoselelor: nu au permis, sunt violenți și ucid fără remușcări. Poliția îi îngroapă în hârtii

Pe străzile din Constanța umblă zeci, dacă nu chiar sute de „șoferi“ care nu au permise de conducere. Polițiștii spun că au avut cazuri în care o singură persoană s-a ales și cu trei dosare penale pentru că șofa fără a avea permis. Fenomenul este cu atât mai grav cu cât, din cauza lipsei de experiență, acești indivizi provoacă adevărate tragedii rutiere.Dacă în unele cazuri, șoferii care se urcă la volan fără permis sunt depistați în trafic și opriți la timp, câteodată, polițiștii rutieri dau peste aceștia abia după ce au provocat accidente rutiere.„De ce conduc unele persoane fără permis? Pentru că este mai greu să obții un permis de conducere decât să înveți să conduci. Sunt unele persoane care fac școala de șoferi, însă nu rezistă tentației de a conduce până la obținerea permisului. De obicei, conducerea fără permis mai este însoțită și de conduce-rea sub influența băuturilor alcoolice. Au fost și cazuri în care conducerea fără permis a fost însoțită de furtul mașinii pe care o conducea respectivul”, a expli-cat comisarul Ciprian Sobaru, șeful Biroului Rutier Constanța.Prinși de mai multe ori fără permis Statistica pusă la dispoziție de Poliția Rutieră este îngrijorătoare; de exemplu, în cursul anului trecut, pe numele a peste o sută de constănțeni au fost întocmite dosare penale pentru că au condus fără a avea permis auto. Aceștia au fost prinși de rutieriști, dar inclusiv polițiștii susțin că numărul celor care recurg la această practică este mult mai mare!„Conducătorii auto care circulă fără a poseda permis de conducere pot fi prinși prin mai multe metode. Ori știm despre ei, iar atunci îi căutăm, ori îi depistăm în urma controalelor. Se întâmplă ca un conducător auto să fie tras pe dreapta pentru că a încălcat legislația, contravențional vorbind, iar în urma controlului să se stabilească că nu are permis, moment în care se alege cu dosar penal. Mai sunt situații în care polițiștii întocmesc dosare penale pentru conducere fără permis și îi mai văd în trafic pe respectivii, însă nu au posibilitatea să îi oprească din nou, din diverse motive, cum ar fi faptul că se aflau în timpul liber. Plus că o persoană căreia i s-au întocmit deja două-trei dosare penale pentru conducere fără permis este clar că va conduce din nou, chiar ei recunosc acest lucru când sunt întrebați de ce au condus din nou deși aveau dosare penale. De obicei spun că nu s-au putut abține să nu conducă”, precizează polițistul.În general, cei care se urcă la volan fără permis invocă motive puerile, pe care oamenii legii nu le-ar putea crede nici dacă ar vrea. „Soră-mea este bolnavă și am vrut s-o duc la spital” sau „mamei îi era rău și am vrut să merg la farmacie să-i iau pastile”, „doar de m-am urcat la volan”, „am urmat școala de șoferi, dar încă n-am dat examenul” sau, pur și simplu „îmi place să conduc” sunt doar câteva dintre scuzele penibile pe care le dau cei fără permis.Au murit nevinovați De-a lungul timpului au avut loc zeci de accidente rutiere din cauza persoanelor care se urcă la volan deși nu au permis de conducere. Unul dintre cele mai grave evenimente de acest gen s-a produs în luna ianuarie 2014, când șase persoane au murit din cauza inconștienței unui bărbat. Acesta conducea o mașină de teren și a căzut cu mașina direct în Canalul Dunăre - Marea Neagră, după ce ar fi derapat câțiva zeci de metri. Ajunși la fața locului, polițiștii rutieri nu au putut decât să privească neputincioși cum mașina este înghițită de ape. Bilanțul a fost unul tragic: șase persoane înecate, dintre care trei copii. În urma cercetărilor, polițiștii rutieri au descoperit faptul că șoferul nu avea permis de conducere și nici nu era prima dată când se urca la volan, ci mai avea alte două dosare penale, întocmite de rutieriști în 2008, respectiv 2009, pentru aceeași infracțiune.