Pilotul și copilotul unei mașini participante la Raliul Transilvaniei, la spital în urma unui grav accident

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pilotul si copilotul unei masini participante la Raliul Transilvaniei, care se desfasoara la Cluj, au fost raniti, sambata, si transportati la spital, dupa ce autovehiculul a iesit de pe traseu si a izbit un stalp, relateaza News.roAccidentul s-a produs la proba speciala 5, care are loc in zona Valea Fericirii, unde o masina a iesit de pe traseu si a izbit un stalp."Echipajul Chevon Lim / Martijn Wydaeghe, aflat la bordul unui Hyundai i20 RS a fost implicat, in aceasta dimineata, intr-un grav accident in timp ce se aflau pe proba speciala 5 - Valea Fericirii - prima a acestei zile", au anuntat organizatorii Transilvania Rally.