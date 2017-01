Piaţa Griviţei - viaţa printre gunoaie şi hoţi

1

Zambesc ironic..cati nu stiu toate astea, inclusiv stimabilii politisti?! Absolut toate telefoanele de la coltul strazii au provenienta dubioasa - insa nimeni nu o verifica, hotii de buzunare: am lucrat ceva vreme in Tomis Mall, si pe timpul verii in si in incinta Tomis-ului erau cel putin 10 furturi. Furau chiar pe trepte, ziua in amiaza mare, in timp ce "men in blu" stateau la umbra salii de fitness de vis-a -vis. Se cunosc foarte bine hotii ( M-ar mira sa ii cunoasca tot mall-ul si tocmai politia nu), insa nu se face nimic. Cand am intrebat un ofiter de ce nu se iau masuri, mi-a raspuns sec: "ptr ca nu se depun plangeri". Pai parca rolul Politiei este acele de PREVENTIE in primul rand!!! O zi absolut memorabila este una de vara cand 2 martafoi chiar din Piata Grivitei au incercat sa fure portofelul unui tip, chiar in fata Mall-ului, care din pacate ( ptr "concetatenii" nostrii) era U.S. Marine Trooper :)) insotit evident de cativa camarazi. Va las pe voi sa va imaginati in ce fel zburau tiganii pe sub canapelele proaspat montate. Si toata luma a aplaudat scena. Asta ma face sa ma gandesc: totusi, uneori, cu o floare se face primavara!