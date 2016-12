Petre Purcărea, de la ISJ Constanţa direct la DNA

3

Nihil sine Deo

Clanul Purcarea care ameninta si urla, sabota, complota, destituia, santaja, smenuia, inscena, coordona mafia invatamantului si sindicatului constantean, a fost in sfarsit pedepsit. Eu cred ca este doar inceputul, pentru ca, Nea Petrica, mafiotul bacalaureatelor constantene supranumit si spaima candidatilor, daca, binenteles nu dadeai spaga, a fost depistat doar intr-un flagrant de spaguta fata de marea lui activitate infractionala. Dar , sa nu o uitam si pe " doamna de fier " a invatamantului consteantean, profesoara sindicalista reformatoare, spagara secolului, hoata hotilor la lucrarile de renovare si reamaenajare ale hotelului sindicatului invatamantului constantean din Predeal, verificati devizele de lucrari draga DNA si o sa va cruciti cu cata lejeritate si nesimtire a furat fondurile de renovare prin devize de lucrari false, facturi cu lucrari fictive, lucrari supraevaluate, neefectuate sau efectuate in mod derizoriu si necalitative. Aceasta bestie cu chip de om care ameninta o profesoara din Constanta ca o va " lucra " in asa fel incat o sa-si doreasca singura moartea sau va ajunge sigur la Spitalul de Psihiatrie din Palazu, datorita puterii ei saindicale miraculoase. Credeau ei, Purcareii, ca nu vor cadea niciodata. A venit timpul sa raspundeti pentru toate abuzurile si infractiunile comise, domnule si doamna Purcarea. Nu uitati ca invatamantul constantean a scapat de ei datorita domnului actual general, dl.Raducu Popescu, care are merite deosebite in curatenia din ISJ-ul constantean. Domnule Raducu, daca mai aveti si alte informatii dati-le, va rog, DNA-ului sa se faca lumina pentru totdeauna. Amin !