Petiţie online pentru poliţistul rănit grav la Bucureşti

Petiție online pentru polițistul rănit grav la București

În urma incidentului grav din Capitală, unde un polițist a fost grav rănit de un șofer care a refuzat să oprească la semnal, cetățenii au început să se revolte și să sară în apărarea polițistului. Omul legii se zbate între viață și moarte.„Cerem dreptul polițiștilor de a folosi arma pentru autoapărare!În 25 de ani de democrație prost înțeleasă s-a născut specia numita "șmecher cocalar" . Aceasta specie are membri atât autohtoni cât și de pe alte meleaguri aciuați aici sub pretextul presupușilor oameni de afaceri .Personal am călătorit destul prin această lume ca să văd cum sunt respectați polițiștii pe alte meleaguri. De asemenea recunosc că vor fi multe voci care vor comenta legat de corupția din instituția numita Poliție, nu neg, personal m-am lovit de asemenea specimene , totuși nu putem să negăm că în această instituție funcționează oameni de o mare probitate morala, oameni care îți fac meseria pentru că cred în ideea de dreptate. Pentru aceștia din urma, noi ca și societate civila avem obligația de a comenta și de a cere instituțiilor abilitate să schimbe regulamentul cu privire la armamentul din dotare.Nu mi se pare firesc, ca un om al legii să fie nevoit să plătească uneori cu viața faptul că niște minți obtuze nu vor să reconsidere situațiile în care arma poate fi folosită. Nu mi se pare normal ca după folosirea ei, atunci când este clar că era absolut necesar acest fapt, polițistul să facă zeci de rapoarte, care în final în cele mai multe dintre cazuri se finalizează cu sancționarea polițistului până la privarea de libertate. În consecință, ca cetățean cer sprijinul dumneavoastră al tuturor, în susținerea acestei inițiative. În momentele de cumpănă (care doresc sa fie zero la toata lumea ) nu cei cocoțați pe scaune călduțe ne sar în ajutor, ci aceia care 24/24 și 7/7 stau pe străzi și încearcă atât cât pot să ne protejeze nouă liniștea, să ne asigure securitatea. De foarte multe ori se întâmplă ca cei mai sus menționați să își pună viața în pericol și uneori finalurile să fie tragice, doar pentru că unii din factorii de decizie nu pot gândi mai vizionar.Deci dragă societate civilă, din respect față de polițistul simplu anonim, credeți că putem semna suficient de mulți ca să putem merge în fața acelor șefi, și să cerem drepturi pentru cei care văzuți sau nu ne asigura somnul liniștit?Cu stima ,Mihaela MarinescuPână în prezent petiția a fost semnată de aproape 200 de persoane.