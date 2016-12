Peşte vândut în mijlocul străzii

1

Mare prada

Ce sa vezi,mare rahat ! Pe vremea lui Ceausescu se vundea peste la liber si nimeni nu se plangea,nici macar reprezentantii statului communist. Acum,astia care traiesc din pescuit caci ce sa vezi,nu au altfel cum sa se descurce in viata din tara asta de cacat,sunt marii infractori,in timp ce milionarii care tradeaza si vand tara sunt aparati de autoritatile mafiote. Naspa,cine a plecat,mai bine sa-si schimbe cetatenia si gata. Romania nu se face bine in urmatoarele doua secole,nu are cum.