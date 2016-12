Peste cinci milioane de lei - „paguba“ traficanţilor de ţigări

Peste cinci milioane de lei - „paguba“ traficanților de țigări

Începutul de an i-a prins iar pe picior greșit pe cei care intenționau să pună la vânzare țigări, pe sub mână. O nouă captură de peste jumătate de milion de pachete cu țigări a fost făcută, în Portul Constanța Sud Agigea, de către oamenii legii. Luni, 6 ianuarie, acționând în baza unor informații, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat, în Portul Constanța Sud Agigea, un container încărcat cu țigări care fusese încărcat în Malta și avea ca destinație Ucraina. Din verificările efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit că docu-mentele de însoțire a mărfurilor sunt suspecte a fi falsificate și societatea comercială care achiziționase țigaretele este o firmă „fantomă” din Marea Britanie. În urma controlului efectuat de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu lucrătorii vamali ai Biroului Vamal Constanța Sud, au fost descoperite 1.050 baxuri cu țigări (10.500.000 țigarete - 525.000 pachete) marca Ashima, cu o valoare de aproximativ 5.250.000 lei. Potrivit polițiștilor de frontieră, a fost luată măsura indis-ponibilizării întregii cantități de țigări și lăsarea în custodia liniei de shipping până la finalizarea investigațiilor referitoare la statutul juridic al mărfurilor și luarea măsurilor legale ce se impun. Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate”. Aceeași poveste Această captură serioasă nu este prima de acest gen. Cu aproximativ trei săptămâni în urmă, alte peste 500.000 de pachete de țigări, de asemenea, cu o valoare care depășea bine cinci milioane de lei, erau descoperite de oamenii legii. Mai exact, în cadrul unei acțiuni desfășurate în data de 19 decembrie 2013, tot în Portul Con-stanța Sud Agigea, polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au indisponibilizat alte 10.500.000 țigarete (525.000 pachete țigări) din mărcile Ashima și Marble, care erau destinate de asemenea pieței „negre” de desfacere. Țigaretele erau încărcate și în acel caz din Malta și aveau ca destinație Ucraina, însă din verificări s-a stabilit că documentele mărfii sunt falsificate și firma destinatară din Marea Britanie este „fantomă”.