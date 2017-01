Peste 300 de marinari români participă la NATO Breeze 2014

Începând de ieri, până pe 12 iulie, fregata „Regina Maria” participă la exercițiul militar NATO Breeze 2014, ce are loc în Marea Neagră. Având un echipaj alcătuit din 225 de marinari, nava este comandată de comandorul Bogdan Vochițu.În cadrul exercițiului, din partea Forțelor Navale Române vor fi prezenți patru ofițeri de stat major.De asemenea, alături de fregata „Regina Maria”, la exercițiul multinațional participă și dragorul maritim „Alexandru Axente”. Participarea dragorului la exercițiu are ca scop evaluarea acestuia de către partenerii NATO, pentru a putea fi pus la dispoziția pachetului de forțe ale Alianței, în perioada 2015 - 2018, conform angajamentelor pe care România le-a semnat. Dragorul are un echipaj alcătuit din 75 de marinari și este comandat de căpitan-comandorul Emanuel Ungureanu.Exercițiul se desfășoară în Marea Neagră, apele teritoriale ale Bulgariei și apele internaționale, cu escală în portul Burgas (Bulgaria). Timp de o săptămână, militarii din Bulgaria, Grecia, Italia, Turcia, România și SNMCMG2 (Gruparea Permanentă NATO de Luptă Împotriva Minelor) vor desfășura exerciții de căutare și salvare vieți pe mare, recuperarea naufragiaților, exerciții de monitorizare a traficului navelor comerciale, exerciții de reacție la primirea unei avertizări de amenințare asimetrică, exerciții de luptă împotriva minelor, exerciții de luptă anti-submarin, precum și trageri de artilerie cu armamentul de la bordul navelor.