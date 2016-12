Peste 300 de cerşetori, minori fugiţi de acasă şi bolnavi psihic s-au perindat pe litoral

În perioada sezonului estival

Peste 300 de cerșetori, minori fugiți de acasă și bolnavi psihic s-au perindat pe litoral

Activitatea oamenilor legii care au acționat pe litoral a ajuns la final și, potrivit bilanțului efectuat de reprezentanții IPJ Constanța, numărul polițiștilor prezenți la malul mării în acest an, a fost cu 27% mai mic, comparativ cu 2007. Astfel, au acționat 451 de polițiști, iar efectivele detașate de la alte inspectorate județene au fost de 682 polițiști și 400 elevi, numărul total de participanți fiind de 1.133 polițiști și 400 elevi. Inspectorul general adjunct al IGPR, chestorul Petre Tobă, a remarcat la bilanțul poliției faptul că turiștii s-au plâns în primul rând de curățenia deficitară, lipsa de educație a unor turiști sau prețurile ridicate. El spune că siguranța scăzută a bunurilor și a persoanei s-a situat abia pe locul 9 în sondaj. 83% dintre turiști apreciază nivelul infracționalității pe litoral ca fiind scăzut, iar între 90 și 93% sunt mulțumiți de măsurile și de prestația polițiștilor, potrivit chestorului Tobă. „La analiza făcută am spus că pregătirea pentru sezonul estival 2009 ar trebui începută de acum să vedem care sunt problemele și unde trebuie să intervenim pentru întărirea colaborării cu autoritățile locale” a precizat chestorul Tobă. El a apreciat drept bune rezultatele activității polițiștilor de pe litoral, care au dus la scăderea numărului unor infracțiuni. Pe de altă parte, în perioada sezonului estival, oamenii legii au dat 32.353 de amenzi în localitățile de pe litoral, cu 4.005 mai multe față de aceeași perioadă a anului 2007, care au ușurat buzunarele turiștilor de 3.357.148 lei. De asemenea, au fost constatate de către lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor 143 infracțiuni economice, cu 30 mai multe față de 2007. Potrivit statisticii, polițiștii au înregistrat mai multe infracțiuni comise la regimul circulației pe drumurile publice, de la 208 în anul 2007 la 254 în anul 2008. În urma acțiunilor polițiștilor, au fost depistați pe litoral 16 urmăriți general, 125 minori lipsiți de supraveghere, 162 cerșetori și 19 bolnavi psihic. Chestorul Petre Tobă a mai remarcat și îmbunătățirea gradului de siguranță rutieră, accidentele grave fiind în scădere cu 31%, iar pe Autostrada Soarelui, pe timpul verii, sub supravegherea agenților de circulație, nu a fost înregistrat niciun accident soldat cu decesul victimelor. La rândul său, prefectul Constanței, Dănuț Culețu, a subliniat scăderea numărului de sesizări cu privire la comiterea de infracțiuni și de poluare fonică. El a mai spus că deși efectivele au fost mai reduse în acest an, trebuie luate deja măsuri pentru anul viitor. „La nivelul poliției județene și rutiere trebuie completată schema de personal, dar și crearea de echipe cu polițiile locale. Cred că aici au fost niște inadecvări, iar poliția comunitară va fi prinsă în planul de măsuri de anul viitor pentru că și autoritățile locale trebuie să se implice în siguranța persoanelor”, a spus prefectul Dănuț Culețu.