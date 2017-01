Peste 30 de percheziţii domiciliare şi 25 de tineri din Constanţa aduşi cu cătuşe la DIICOT

Acțiune de amploare, la care au participat 300 de angajați ai MAI

Peste 30 de percheziții domiciliare și 25 de tineri din Constanța aduși cu cătușe la DIICOT

Procurorii de la DIICOT Constanța au pus, ieri, sub învinuire 25 de persoane care făceau parte dintr-un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea de infracțiuni informatice și operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică. Cele 25 de persoane sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, falsificarea instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și introducerea, fără drept, de date informatice. Totodată, ele sunt acuzate și de spălare de bani. Suspecții, care sunt din Constanța, Harghita și București, se aflau de mai mult timp în atenția oamenilor legii. După obținerea mandatelor de percheziție, ieri, anchetatorii au luat cu asalt locuințele acestora. Drept urmare, au fost efectuate 36 de percheziții domiciliare, din care două în București, 32 în județul Constanța și două în Harghita. Din casele respective, polițiștii au ridicat mai multe calculatoare și dispozitive de stocare a datelor informatice. De asemenea, 27 de persoane au fost duse la sediul DIICOT Constanța pentru audieri, din care 25 au fost puse sub învinuire. Potrivit anchetatorilor, începând cu luna octombrie 2009, învinuiții au realizat pagini Web falsificate, clone ale unor pagini Web ale Bank of America și altor instituții bancare, urmate de transmiterea acestora, prin e-mail, către diferiți utilizatori, clienți ai instituțiilor financiare vizate. Aceste pagini conțineau un avertisment nereal, respectiv o înștiințare falsă cu privire la anularea ori restricționarea accesului clientului la contul lui bancar, cerându-le clienților să urmeze un link și să completeze un formular cu toate datele cerute (de exemplu: nume, data nașterii, adresa de domiciliu, număr de telefon, SSN, număr card, data expirării, CVV, codul PIN etc). După validarea formularului, acesta era transmis automat printr-o adresă de e-mail creată special în acest scop. Polițiștii susțin că informațiile și datele confidențiale ale clienților, colectate în această manieră, au fost utilizate de către învinuiți pentru efectuarea mai multor transferuri frauduloase on-line, prin sistemul WESTERN UNION, din conturi de card aparținând unor cetățeni străini. Drept urmare, procurorii au indicii că persoanele reținute ieri au introdus în sistemele informatice, utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată online, ale sistemului WESTERN UNION, date informatice necorespunzătoare adevărului. Astfel, au rezultat transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică aparținând unor cetățeni americani, cu utilizarea datelor acestora de identificare și ale cardurilor lor, urmate de încasarea sumelor de bani de către români, bani care proveneau din transferuri frauduloase realizate de către aceștia, de la ghișeele WESTERN UNION din Constanța, Viena - Austria, Munchen - Germania și Praga - Cehia. De asemenea, din cercetări a mai reieșit că românii reținuți au transmis altor persoane, care desfășurau același gen de activitate infracțională, datele complete de identitate ale unor persoane din străinătate, precum și datele cardurilor acestor persoane (numărul cardului, banca emitentă, PIN-ul și disponibilul contului) pentru a fi folosite în vederea efectuării de operațiuni frauduloase. Pentru prinderea acestor infractori din domeniul bancar, au fost mobilizate peste 300 de persoane din diverse structuri ale MAI. Totodată, acțiunea a fost realizată cu ajutorul ofițerilor Secret Service din cadrul Ambasadei Statelor Unite la București. Audierile au durat până seara târziu, la închiderea ediției procurorii DIICOT Constanța nestabilind încă numărul persoanelor pentru care se va propune arestarea preventivă. Părinți la ușa DIICOT-ului Mulți dintre părinții tinerilor care erau aduși, ieri, cu dubele Jandarmeriei la sediul DIICOT Constanța, după ce, cu noaptea-n cap, copiii lor fuseseră luați din așternuturi, erau nedumeriți și se întrebau continuu cum de odraslele lor au putut fi implicate în așa ceva. Mulți strigau că este o greșeală, o confuzie, că totul ar fi un abuz... Ei au așteptat ore în șir pentru a afla, prin avocații tocmiți, ceva despre soarta copiilor lor, aflați în audieri în sediul DIICOT-ului. Unul dintre părinți spunea că fiul lui este student în anul întâi la Facultatea de Medicină, că a fost mereu un copil cuminte și că este șocat de ceea ce i se întâmplă. Un altul spunea că fata lui, ridicată cu noaptea-n cap de-acasă, nu ar avea vreo legătură cu infracțiuni în domeniul informatic.