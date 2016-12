Peste 10.000 de ţigări contrafăcute, confiscate la Mangalia

1

Tigari ieftine

Mare pacat ! Statul ne jecmaneste fara nici o remuscare si de aceea cumparam de la negru,ca-i mai ieftin.Oricum,tigarile din magazine sunt fabricate in Romania, si nu au nimic comun calitativ cu brandul ,decat desenul ambalajului.Vor bani exagerat de multi pe degeaba,.Niciodata nu voi da in gat traficantii,cu toate ca pana nu demult chiar credeam ca boul, ca poate sunt sanse ca statul sa fie totusi macar un pic in sprijinul cetatenilor din tara asta demolata.Eram impotriva traficantilor de tigari,acum si ei si statul sunt la fel de nocivi,doar ca de la traficanti iau mai ieftin.