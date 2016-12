Pescuiau ilegal în Dunăre

Polițiștii de frontieră au descoperit patru cetățeni care pescuiau fără autorizație.Astfel, în zona de competență a SPF Cernavodă, în dreptul km fluvial 297, pe malul drept al Dunării, au fost identificați Ivan R., de 26 de ani și Grigore S., de 28 de ani, ambii din localitatea Saligny, județul Constanța, care desfășurau activități de pescuit folosind trei plase, două din ață și una trifilară, fără a deține autorizație.De asemenea, în zona de competență a SPF Pardina, polițiștii de frontieră i-au depistat pe Ilie C., de 52 de ani și Ionel C., de 19 ani, ambii domiciliați în județul Tulcea, care pescuiau cu ajutorul a două plase tip setcă din fir textil, fără a poseda documente legale pentru a desfășura activități de pescuit pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării.Uneltele de pescuit, în valoare totală de aproximativ 1.600 de lei, au fost ridicate în vederea confiscării.Pe numele persoanelor în cauză au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nedeținerea licenței de pescuit/autorizației de pescuit comercial și producerea, importul, comercializarea, deținerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a nãvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârșelor, vintirelor, precum și a altor tipuri de unelte de pescuit comercial.