Pescador turcesc oprit cu focuri de armă, după ce a intrat în nava Poliţiei de Frontieră

Pescador turcesc oprit cu focuri de armă, după ce a intrat în nava Poliției de Frontieră

Ambarcațiunea, identificată ca fiind un pescador, sub pavilion Turcia, inscripționat „CAN HAN”, nu s-a supus somațiilor verbale, pentru a permite operațiunea de abordaj și control conform procedurilor legale. Astfel, polițiștii de frontieră au executat focuri de avertisment, folosind armamentul de la bordul navei PFR, cu respectarea prevederilor legale.Echipajul pescadorului a ignorat avertismentul polițiștilor de frontieră, continuându-și deplasarea, ulterior intrând în coliziune cu nava MAI 1101, provocând acesteia pagube minore. Pescadorul a fost oprit, dar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, nu s-a putut efectua un control la bordul navei, aceasta fiind remorcată către Portul Constanța.Pescadorul a fost adus în Portul Constanța, iar polițiștii de frontieră au demarat efectuarea cercetărilor specifice, sub coordonarea procurorului investit în cauză din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în colaborare cu reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și ai Căpităniei Constanța.În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „pescuit comercial sau sportiv fără licență sau autorizație de pescuit”, „pescuit ilegal și pescuit neraportat al calcanului” și „distrugerea sau avarierea unei nave ori a încărcăturii acesteia”.