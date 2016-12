Personalităţi din toate domeniile de activitate sunt alături de ziarista Feri Predescu

Personalități din toate domeniile de activitate sunt alături de ziarista Feri Predescu

Aproape 500 de semnături s-au strâns pentru petiția inițiată împotriva magistraților care au dat sentința în procesul dintre jurnalista Feri Predescu și Radu Mazăre, prin care ziarista a fost condamnată la plata a 50.000 de lei. Mulți dintre cei care au luat la cunoștință despre această petiție și care au semnat-o, au și comentat pe baza cazului expus. Mai mult, jurnaliștilor care au semnat petiția li s-au alăturat și oameni politici, scriitori, oameni de afaceri, profesori universitari din mediul jurnalistic și nu numai. Într-un cuvânt, mulți din cei care sunt de acord că prin condamnarea unui ziarist s-a îngrădit dreptul la liberă exprimare. Redăm în continuare câteva dintre mesajele postate. Claudia Marinescu - „Justiția ar trebui să încurajeze, nu să descurajeze dreptul la opinie“. Asan Sorina - „Ceea ce i se întâmplă lui Feri Predescu este o ofensă gravă îndreptată împotriva tuturor jurnaliștilor din România“. Cristian Anton - „Sincer, nu știu cine e mai demn de dispreț: Mazăre, că a cerut, sau judecătorii, că au dat?” Albu Negru - „O știu de mult pe Feri. E clar că Feri nu scria de rău dacă nu avea probe/dovezi. Sentința este încă un exemplu de pe lista cu sutele, miile sau poate zecile de mii de sentințe imorale/incorecte/mârșave/ilogice. Dar nu trebuie să ne mire. Ne vom îndrepta spre un nou tip de comunism, într-o variantă foarte modernă, dar cu un mod mai dur de cenzură. Trist, dar asta e ROMÂNIA CARE SE SĂRBĂTOREȘTE PESTE CÂTEVA ZILE“. Mariana Iorguș - „Consider că s-a mers prea departe“. Simona Ștefănescu - „Sunt prea multe de spus, mai ales că am lucrat în subordinea d-lui Mazăre și am avut un proces împreună, în care d-lui a „dispărut” din dosar, deși vina pt modificarea articolelor mele îi aparținea. Am să mă rezum la încă un motiv să nu mă întorc în România. Justiția... lasă de dorit“. Dan Badea - „Domnu’ Mazare, s-au terminat toate problemele în Constanța, iar acum v-ați apucat să-i „rezolvați” pe ziariștii incomozi. Sunt convins că banii pe care vreți să îi luați de la Feri vă vor ajunge pentru întreținerea yahtului timp de o lună, plus pentru un whisky fin... Rușine, rușine, rușine...“. Filip Scridon - „Sper ca acest demers să ajute la eliberarea jurnaliștilor de sub presiunile la care sunt supuși de către diferite grupări mafiote asociate cu oameni politici“. Răzvan Radu - „Să nu uităm că și Măzărică, în calitate de jurnalist, a fost grațiat de Iliescu de la închisoare. Dar, de fapt, nu noi trebuie să uităm, ci el trebuie să își reamintească“. Talida Covaci - „Bine-i face oarba de Justiție DOAMNEI Feri Predescu. Adică, ce, ea nu putea să se ia de altcineva, decât de mărețul reprezentant al Constanței, care de atâția ani confundă orașul cu propria moșie? Și, dacă tot e moșia lui, de ce n-ar avea voie să facă ce are chef și cu cine are chef? Poate se supără nea Măzărică (sau Măzăriche?) și le face chiar mai pe față? Voi chiar nu vedeți că autoritățile - dacă autorități or fi fiind - fac sluj în fața lui? La ce putea să se aștepte Feri? Mi-e scârbă... “. Băncilă Adrian - „Nu se poate ca în România anului 2008 să se poată așa ceva într-o țară membră a Uniunii Europene“. Sandina Iulia Vasile - „Din respect pentru foștii mei studenți, actuali tineri jurnaliști, semnatari ai acestei petiții, pe care de multe ori nu i-am crezut atunci când îmi spuneau că nu se poate spune adevărul în toate cazurile. Sau se poate spune, cu astfel de consecințe. Și ca o încurajare pentru orice încercare de luare de poziție dacă aceasta are temei și argumente solide. Deși temeiul atitudinii și al deciziilor îi apropie pe jurnaliști de justițiari, sau cel puțin așa ar trebui să se întâmple, zicala din bătrâni «corb la corb nu-și scoate ochii» pare să nu mai funcționeze. În schimb «doi se bat și-al treilea câștigă» sau «divide et impera» da. Mă întreb totuși dacă această așa zisă înfrângere a presei libere nu va avea tocmai efectul invers celui scontat de dl. Mazăre, urmând principiul „ceea ce nu te omoară te întărește”. Oare să fie vorba din partea justițiarilor de o strategie atât de abil calculată încât să-i înverșuneze și mai mult pe cei care vor să-și spună opinia? Spun «opinie» pentru că argumentele și probele de ambele părți îmi sunt necunoscute. Ca cetățean al Constanței, cu drept de vot, am dreptul să le cunosc. Și aștept ca cel puțin din partea presei să fiu informată în mod loial, căci nu știu ce fel de argumente ar putea justifica stabilirea sumei de către tribunal“. Dan Nedelcu - „După aceea ar trebui ca magistrații care au dat soluția definitivă în România să plătească din propriul buzunar cei 57.000 lei dați lui Mazăre și ceva în plus pentru taxa pe prostie. Astfel de judecători ori sunt incompetenți, ori rău intenționați. CSM ar trebui să-i verifice pe magistrații care pronunță soluții infirmate de CEDO, conform precedentelor. Altfel ajungem sub dictatura incompetenței magistraților și nu a legii“. Laurențiu Mironescu - „Este o rușine ceea ce se întâmplă. Asta înseamnă guvern minoritar susținut de PSD. Aceste lucruri se vor schimba de mâine, iar justiția va redeveni corectă“. Munteanu Ana Maria - „Feri Predescu merită un premiu. A te lupta cu imaginea unui lider abilitat de fascinația pentru «non-conformism» a conformiștilor de 50 de ani înseamnă să vezi mai devreme decât toată lumea că mașinăria admirativă naște monștri“. Cătălin Filișan - „Știre - lopețile și cazmalele nu erau pentru blocuri ieftine, ci pentru a rupe dinții ziariștilor. Căștile și salopetele erau pentru a nu se murdări de sângele ziariștilor după loviturile de lopeți. Nu este un scenariu dintr-un film prost, ci realitatea anului 2008 din orășelul cenușiu numit Constanța. Un orășel în care dacă gândești și vorbești ești aspru pedepsit. Nu mai contează libertatea de exprimare. CRED CĂ TOTUȘI NU ESTE SFÂRȘITUL LIBERTĂȚII DE EXPRIMARE, CI ESTE UN NOU ÎNCEPUT. ÎNCE-PUTUL LUPTEI PRESEI LIBERE ÎMPOTRIVA ABUZURILOR. MULT SUCCES!“.