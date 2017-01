Persoane publice şi politice din Constanţa implicate într-un mega scandal sexual

Persoane publice și politice din Constanța implicate într-un mega scandal sexual

Scandal sexual în lumea politică! Numele mai multor politicieni de la nivel național, dar și a unor persoane publice din Constanța apar în rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT Ialomița prin care au fost trimiși în judecată mai mulți indivizi acuzați că plasau prostituate de lux sub paravanul unor agenții de fotomodele. DIICOT susține că activitatea infracțională s-a desfășurat sub paravanul a două agenții de selecție și promovare a fotomodelelor, iar victimele erau plasate pe piața prostitu-ției de lux din România, Italia și Austria, în cluburi sau la locuințele clienților, veniturile obținute depășind suma de 100.000 de euro. Totodată, DIICOT consemnează faptul că „inculpatul Costan Relu Cornel este cel care, în perioada în care au fost asociați, i-a făcut cunoștință lui Tămârjan Ion Valeriu cu Negoiță Robert Sorin, cu reprezentanții legali ai Casino Queen, cu Nuredin Beinur, Pantelis Kalliagkas, Munteanu Florin (de la radio SKY) și poate chiar și cu repre-zentanții TVR2, Răzvan Nicolescu - director general și Ștefan Stănescu - producător de emisiuni”, informează Mediafax. „Viceprimarul Gabi“ apare în dosar Potrivit site-ului www.ziarul national.com, numele lui „Gabi“, viceprimarul Constanței, apare în scandalul politico-sexual declanșat de procurorii de la Crimă Organizată. „(…) Din toamna anului 2008 până în primăvara anului 2009 (când nu a mai răspuns chemărilor inculpatului) a întreținut prin mijlocirea acestuia acte sexuale cu diferiți bărbați: Gabi - viceprimarul mun. Constanța și „Fulger” (mai degrabă „Taifun”), un turc pe care l-a cunoscut în Istanbul“, se arată în articolul din ziarul Național. Florin Munteanu: „Nu m-am culcat cu niciuna dintre fete!“ Vizavi de implicarea numelui său în acest scandal, patronul Radio Sky, Florin Munteanu, ne-a spus: „Nu m-am întâlnit niciodată cu domnișoarele acelea! Radio Sky a promovat acțiunile Agenției Diva Models până în 2008, când firma a plecat din Constanța, am făcut calendare cu fetele de la această agenție. Țineam legătura cu Cornel (n.r. Relu Cornel Costan, patronul agenției, inculpat în acest dosar) sau cu soția acestuia, care erau chemați frecvent în emisiuni, noi promovând acțiunile lor. Alea sunt povești, sunt prostii, că m-am culcat cu vreuna dintre fete… Nică măcar nu le cunosc!” Am încercat să luăm legătura și cu viceprimarul Gabi Stan, pentru a-i da ocazia să comenteze în vreun cele apărute în presă, dar el nu a răspuns la telefon.