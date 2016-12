Persoană dispărută din Mangalia

Un bărbat din Mangalia este dat dispărut de rudele sale. Daniel Gherasim, de 41 de ani, a plecat de acasă saptămâna trecută, pe 5 septembrie, spunând că face o vizită unei rude din Tulcea, pentru a împrumuta niște bani.Persoanele apropiate au sesizat Poliția Mangalia ieri, 10 septem-brie, cu privire la faptul că bărbatul nu s-a mai întors acasă și nu poate fi contactat.Daniel Gherasim are constituție atletică, 75 de kilograme,1.70 m, părul șaten, tuns scurt, ochii căprui, ten deschis. În plus, bărbatul are lipsă un deget, inelarul de la mâna stângă. La data dispariției era îmbrăcat cu un pulover de culoare neagră cu anchior de culoare roșie, pantalon de culoare neagră și pantofi sport de culoare neagră.Persoanele care pot oferi orice informație în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze Poliția Mangalia sau Dispeceratul I.P.J.Constanța, tel.0241.611.364 int. 20005.