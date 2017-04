Pericolul din spatele internetului. Minore din Constanţa, şantajate sexual

Pericolul din spatele internetului. Minore din Constanța, șantajate sexual

Era tehnologiei reprezintă, uneori, un adevărat pericol pentru fetele minore, abordate de diverși indivizi pe site-urile de socializare. Sub o identitate falsă și o poveste frumos îmbrăcată, un constănțean a șantajat mai multe fete, printre care și minore, cerându-le să întrețină relații sexuale cu el. Înainte de a face asta, bărbatul a primit poze în ipostaze intime chiar de la victimele sale, sub pretextul că este reprezentantul unei firme de modele.Ciprian Nițu, în vârstă de 34 de ani, a fost ridicat de polițiștii constănțeni, fiind cercetat pentru șantaj și violarea vieții private. Bărbatul aborda fete pe Facebook, cărora le cerea poze in ipostaze sexy sau chiar fără haine, cu promisiunea unei cariere în modelling. Deși unele fete erau minore, Ciprian Nițu le santaja după primirea pozelor, cu amenințarea că va face fotografiile publice dacă acestea nu întrețin relații sexuale cu el.„În urma unei plângeri depuse de o fată, în vârstă de 16 ani, lucrătorii Poliției orașului Ovidiu, în cooperare cu polițiști de la Investigații Criminale și Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au organizat un flagrant, în zona Gării CFR din Constanța, pentru prinderea bărbatului în cauză”, precizează IPJ Constanța.Ulterior, a fost efectuată și o percheziție domiciliară, de unde au fost ridicate mai multe medii de stocare, în vederea continuării cercetărilor. Ciprian Nițu a fost prezentat Judecătoriei Constanța, care a dispus arestarea preventivă în cauză a bărbatului pentru următoarele 30 de zile.v v vOamenii legii vă recomandă să manifestați prudență în a oferi persoanelor cunoscute pe internet informații personale, cum ar fi: numele, vârsta, CNP-ul, numărul de telefon, fotografii personale, adresa, școala la care învățați ori locul de muncă. De preferat este ca prietenii din mediul online să fie doar persoane pe care le și cunoașteți în realitate.„În cazul în care persoane cu care comunicați pe internet vă jignesc, amenință, vă transmit mesaje cu tentă sexuală sau poze cu conținut pornografic, vă îndeamnă să consumați alcool ori droguri, ori vă provoacă să vă faceți rău, anunțați apropiații și faceți o sesizare la Poliție. Nu acceptați niciodată să vă întâlniți direct cu o persoană cunoscută pe internet. Oamenii pot fi foarte diferiți de ceea ce au pretins că sunt și astfel puteți deveni victima traficului de persoane sau a altor întâmplări tragice. Evitați postarea pe internet a fotografiilor personale”, sunt câteva dintre sfaturile de care polițiștii vă recomandă să țineți cont.