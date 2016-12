Pericolele de pe străzile Constanţei. Ce au descoperit inspectorii RAR

1

controlul ”service”-urilor de cartier

Ne miram degeaba! Vina exclusiva o poarta organele statului abilitate sa controleze activitatea ilegala din toate punctele de vedere(inregistrare,mediu,autorizatie de functionare,etc.) a asa-numitelor service-uri care functioneaza ilegal pe toate strazile Constantei si a caror ”locuitori” , nu stim cum se face, stiu cand sa se faca nevazuti si sa nu apara cateva zile cat dureaza controalele! Apoi ii vezi din nou ocupand cate o strada intreaga cu harburi pe care le ”rezolva” uneori acolo, in strada , uneori in cate un garaj al casei unei rude care, vezi doamne, nu are nici o vina si nu stie ce se intampla prin curtea lor!?!...Ei nu platesc taxe, impozite, fac lucrari de mantuiala si atunci , de ce se mai intreaba cei de la RAR ca sunt probleme? Unele dintre ele functioneaza noaptea si nu ar fi de mirare ca atunci sa se ”opereze” seriile motoarelor si a caroseriilor....Pentru ca daca s-ar dori, s-ar putea face curatenie foarte repede!