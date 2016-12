Pericole pe străzile Constanţei: şoferi beţi şi fără permis

Pericole pe străzile Constanței: șoferi beți și fără permis

Tot mai mulți constănțeni au tupeul să se urce la volanul mașinii după multe pahare cu băutură. Doar vineri noapte, spre sâmbătă, în aproximativ patru ore, trei astfel de persoane au fost depistate de polițiștii rutieri.Gheața a fost spartă de Victor Georgel C., un bărbat de 46 ani, din municipiul Constanța, care vineri, 16 mai, în jurul orelor 20.40, a fost tras pe dreapta în comuna Cumpăna. Se cinstise destul de bine. Rezultatul aparatului alcooltest a arătat 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat.Aproximativ două orei mai târziu, Mitel C., un alt bărbat de 43 ani, din Mihai Viteazu, a fost depistat conducând, în localitate, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul fiind de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.Sâmbătă dimineață, în jurul orelor 1.00, și Viorel Z., de 47 ani, din Năvodari, a fost prins pe picior greșit. Acesta a fost depistat de polițiști conducând un autoturism, pe o stradă Năvodari, fără să aibă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, bărbatul se afla și sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul fiind de 0,35mg/l alcool pur în aerul expirat.