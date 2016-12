Pericol public pe şosele

Pericol public pe șosele

Șoferii beți la volan trimit constant în mormânt suflete nevinovate. La Constanța, tragediile s-au ținut lanț din cauza unor inconștienți care s-au urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice. Din păcate, acești iresponsabili, chiar dacă sunt prinși înainte de producerea vreunei tragedii, nu sunt atât de aspru pedepsiți pe cât ar merita. Ei își spun: „Da’ ce am făcut? Nu am omorât pe nimeni!” Încă… În țările occidentale, pedepsele sunt mult mai aspre în cazul unor indivizi care sunt prinși beți sau drogați la volan. Sunt chiar băgați direct după gratii. La noi, blândețea legii este direct proporțională cu gravitatea faptei. O logică (?!) aplicată în mai toate domeniile de activitate din România, dovadă stau „reușitele” înregistrate de societatea românească de până acum… Un individ care poate fi considerat „pericol public” a fost depistat de polițiștii din localitatea Limanu, luni, 1 septembrie. Regep Ibram, de 32 de ani, din localitatea Negru Vodă, conducea un autoturism pe drumurile publice chiar dacă nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și se afla și sub influența băuturilor alcoolice. Ce au hotărât polițiștii? Cercetarea lui în stare de libertate pentru comiterea celor două infracțiuni, care, din punctul nostru de vedere, sunt foarte grave și constituie „pericol public”. Chiar dacă, prin absurd și în premieră, oamenii legii ar fi decis să îl rețină, putem pune pariu că instanțele judecătorești nu ar fi dispus arestarea lui. Un alt tânăr inconștient a fost depistat de polițiștii din Cobadin. Valentin Ion Duță, de 23 de ani, din localitate, conducea un autoturism pe drumurile publice chiar dacă, fiind supus testului cu aparatul etilotest, marca Drager, a acesta arătat 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat.