Pericol pentru turişti! Unităţi de cazare şi de alimentaţie, amendate de pompieri

Igiena alimentatie

Buna ziua! Ar trebui sa faceti mai multe controale la toate magazinele mici si mari in special la restaurante. Se vand Produse scazute, risc mare pt populatie copii si batrani in special. Locuiesc in strainatate de 20 de ani si sunt socata de negligenza institutiilor sanitare, vin 1 data la 2 ani la Costinesti am vazut ca se spala cu chiloti in autoservire, se vind Produse la turisti in igiene infectie totala. Sunteti in unione europeana si nu respectati nici legile, e de ajuns ca unul sa va dea spaga si lasati sa continua activitatea. Este o rusine pt imaginea care o dati Ronaniei in fata tarilor civilizate mai ales ca un bolnav de intoxicatie sau probleme intestinale ajung la spitalul judetean din constanta si este alt cosmar! !!!Cand evaluati ?sunteti la nivelul de primitivi! Inloc sa investiti banii din fonduri in infrastructure de sanatate va ganditi numai la punga voastra personala de coruptie virusul care nu scapati de el de un secol! !!!sunt dezgustata nu motivati romanii sa se intoarca in tara sa fie mandri de tara lor punct! !