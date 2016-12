PERICOL DE EXPLOZIE ÎN CONSTANŢA / Mercur împrăştiat pe strada Soveja GALERIE FOTO

PERICOL DE EXPLOZIE ÎN CONSTANȚA / Mercur împrăștiat pe strada Soveja GALERIE FOTO

În dimineața zilei de vineri, 30 martie, locatarii unui bloc de pe strada Soveja, în apropierea intersecției cu strada Ștefăniță Vodă, au sesizat la 112, prezența unei substanțe ce semăna cu mercurul, chiar în fața blocului. Având în vedere că mercurul este o substanță deosebit de periculoasă, la fața locului s-au deplasat imediat reprezentanți ai Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență și ai Poliției Constanța. Zona a fost imediat izolată și s-a interzis accesul pietonal pe trotuar. „Noi am fost anunțați în jurul orei 10.30 de cei de la ISU cu privire la identificarea substanței respective și un comisar s-a deplasat la fața locului. Totodată, am înștiințat și reprezentanții laboratorului Rompetrol Quality Control care au fost trimiși pentru a stabiliza mercurul cu sulf. Ulterior, substanța a fost preluată și predată la Serviciul de Arme, Explozibil și Substanțe Toxice din cadrul Poliției Constanța. Ei vor cerceta în continuare, căci, fiind vorba despre o substanță periculoasă cazul ne depășește pe noi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisarul Eugenia Bălăceanu de la Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu.Polițiștii AEST urmează să efectueze o anchetă, pentru a descoperi de unde provine mercurul. Ei vor vorbi cu oamenii din zonă și, de asemenea, vor viziona imaginile surprinse de camerele video de supraveghere, în speranța că îi vor ajuta să afle cum a ajuns substanța periculoasă pe stradă. Oamenii legii vor verifica și dacă se intenționa efectuarea unei tranzacții cu mercur, dar sunt sceptici în această privință. Pe de altă parte, polițiștii au admis că este dificil pentru cei care mai dețin termometre cu mercur sau alte instrumente să scape de ele. „În urmă cu doi ani, când aveam o cantitate de mercur ce trebuia distrusă, cu greu am găsit o firmă specializată care să o preia. În cele din urmă, am predat-o unei firme din Galați”, ne-au spus polițiștii AEST.