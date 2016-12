Percheziţii la vila lui Said Baaklini: Ancheta vizează o fraudă de 80 de milioane de lei

Percheziții la vila lui Said Baaklini: Ancheta vizează o fraudă de 80 de milioane de lei

Ştire online publicată Vineri, 22 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Anchetatorii DIICOT au descins, vineri, la vila lui Said Baaklini, asociat și administrator la SC Libarom Agri SRL, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 80 de milioane de lei în care ar fi implicat și Hassan Awdi, unul dintre patronii Rodipet, au declarat surse judiciare.Polițiștii de la Biroul de Combatere a Crimei Organizată și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au descins, vineri, în opt locuințe din București și Snagov.Totodată, anchetatorii fac percheziție și la vila lui Said Baaklini din localitatea Ștefănești.În februarie, procurorii anticorupție l-au trimis în judecată pe Said Baaklini, asociat și administrator la SC Libarom Agri SRL, pentru tentativă de stabilire cu rea-credință a taxelor având ca rezultat obținerea fără drept unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat, precum și pentru asociere în vederea săvârșirii acestei fapte, potrivit Direcției Naționale Anticorupție (DNA).Alături de acesta sunt judecați Adrian Chebuțiu, președinte al consiliului de administrație și director general al UCM Reșița, și Coriolan Adrian Preda, director executiv al societății, pe care procurorii îi acuză de complicitate la tentativa de stabilire cu rea-credință, de către contribuabil, a taxelor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat și asociere în vederea săvârșirii acestei fapte.În același dosar a fost trimis în judecată și Eugen Bogatu, director al Direcției Domenii Portuare din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (CNAPM) Constanța, pentru favorizarea infractorului și intermedierea de operațiuni comerciale de către persoana care, în virtutea atribuțiilor de serviciu, are obligația de a supraveghea și controla un agent economic privat, dacă fapta este de natură de a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite.În acest caz senatorul Mircea Marius Banias a fost scos de sub urmărire penală pentru favorizarea infractorului.Said Baaklini este acuzat că a cerut restituiri ilegale de TVA de 60 de milioane euro, după ce UCM Reșița i-a vândut patru motoare nefuncționale, aflate pe stoc de peste 20 de ani, la un preț de 50 de ori mai mare, informează Mediafax.ro