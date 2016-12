Percheziţii la Universitatea Ovidius. De ce a fost ridicat fostul decan Gheorghe Ţarălungă

3

Coruptie

DOAMNA PROCUROR SEF D.N.A. CODRUTA LAURA KOVESI, PLANGERE. Va rugam respectuos, rezolvarea cazului a celor 45 de cooperatori despropiati, cazul este tegiversat din anul 2005 de Justitie, Parchet, DNA Constanta. Data 04.01.2016 Electrotehnica SCM Constanta, persoana juridica inregistrata la R. C., cu nr. C13/2/2005, CUI nr. 6113947 Municipiul Constanta. Publicata in M. Of. Partea a VII-a Executorie de drept, Rezolutie nr. 517501/16.07.2012, pronuntata de dosarul nr. 545133/ 25.06.2012, Tribunalul Constanta, cu sediul in Str. Cuza Voda nr. 50 bl. M13, parter, in suprafata de 143,13 mp, reprezentata de presedinte ing. Ionescu Paul, legitimat cu C.I. seria KT nr. 624007, CNP 1450926131242 Municipiul C-ta. Al. Hortensiei nr.12 bl. C4, sc.A, et. 3, apt.13, Tomis Nord, tel. 0722 239 719. Petent Electrotehnica Societate Cooperativa Mestesugasreasca, in prezent cu sediul administrativ provizoriu la domiciliul presedintelui Ionescu Paul. Invederam urmatori faptuitori : Tanase Gheorghe presedintele Radiotehnica SCM, Constanta, B-dul. Tomis nr. 101, et.1. Calemente Moisi, Voican Ionel, Bordea Bogdan, reprezentanti ATCOM-UJCM, Str. Nicolae Iorga nr 28, bl. MD6A, Jianu Georgeta consilier juridic UJCM C-ta Radita Corchesi avocat, B-dul Tomis nr.151, bl. TS4, parter. Ion Vasile director administrativ, presedinte Curtii de Arbitraj de pe langa ANCOM-UCECOM Bucuresti, BEJ Volentiru Stefan, BEJ Deacu Vasile, BEJ Oana Sillviu, unii Magistrati conform dosarelor : ignora Legea organica nr.1/2005 publicata in M.Of. nr.172, din 28.02.2005, precum CPP, NCPC. Invocam : Art.297 abuz in serviciu, art. 207 santaj, art.301 conflict de interese, art.293 fapte savarsite de Arbitraj, art.320 fals material, art. 321 fals intel. CPP. In termen legal de 20 de zile de l-a primiri comunicarii, 17.11.2005 a ordonatei nr. 222/II/2/2015 din 26.10.2015 a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta. Conducerea Electrotehnica a raspuns pe data de 24.11.2015, plangerea comform art. 340 din CPP la dispunerea Parchetului Curtii de Apel Constanta, ca relatarile noastre sunt nefondate. Devalizata Electrotehnica cu valoarea 192.094.480 lei I. PREZENTAM DESCRIEREA FAPTELOR CARE FOMEAZA OBIECTUL PLANGERI. Presedintele Radiotehnica Tanase Gheorghe conform Bilantului contabil, protocol nr. 3517/19.08.1991, incaseaza valoarea spatiului 232142 lei, din Str. Cuza Voda nr.50, bl. M13 de 143,13 mp, precum si utilaje in valoarea de 123167 lei din capitalul social al celor 20 de cooperatori trasferati in interes de serviciu la UJCM. Nominalizarea patrimoniului Sectiei Electrocasnice al celor 20 de cooperatori de 1364000 lei s-a realizat in luna 03/1991 la Radiotehnica, presedinte, Ionescu Paul. Radiotehnica incaseaza valoare spatiului si a utilajelor in valoare de 355 309 lei, cu sprijinul Magistratilor, preia spatiu in speta fara cooperatori pt a fi instrainat. “Oare aceste fapte sunt nefondate, documentele converg realitatea. 2. II. Ionescu Paul, presedinte la Radiotehnica, an doua mandate, mi-am depus demisia din functia de presedinte de la Radiotehnica motivul : nu am acceptat deciziile ANCOM-UCECOM Bucuresti de-a restructura Radiotehnica in agentie imobiliara cum este an prezent Radiotehnica, restructurata de presedintele Tanase Gheorghe. Presedintele Ionescu Paul in anul 1991 a lasat la Radiotehnica un patrimoniu de 37,119 milioane lei, in prezent Radiotehnica are un patrimoniu de 117 320 lei. Radiotehnica fiind Cooperativa judeteana detinea 42 de secti de prestati service cu 1200 de coopperatorii, in prezent sunt doar 15 spati inchiriate cu doar 10 coop. Radiotehnica detinea 2 complexe de productie produse electrotehnice, electronice, de asamblat televizoare color vestel, fridom in prezent spatiile sunt inchiriate. Radiotehnica detinea o scoala tehnica de de 300 locuri anual pt creerea de noi locuri de munca, in prezent sunt desfiintata. Radiotehnica detinea o matriterie, lacatuserie cu utilaje din import mijloce de trasport, flux tehnologic pentru produse electrotehnice, electronioce, desfiintate. Utilaje noi din import vandute la fier vechi de presedintele Tanase Gheorghe. Oare acest fapte sunt considerat nefondate de Parchetul Curtii de Apel C-ta. III. BEJ Volentiru Stefan, dos. 4/2008, .Sediul Electrotehnica SCM evacuata abuziv din propriul spatiu din Str. Cuza Voda nr.50, bl.M13 parter de 143,13 mp, din 29.01.2008 pe perioada litigiului dintre parti Electrotehnica SCM, an contradictoriu cu ATCOM-UJCM Constanta, reprezentata de Calemente Moisi, succesor Voican Ionel, succesor Bordea Bogdan, ginerele lui Voican Ionel. Radiotehnica SCM, reprezentata de Tanase Gheorghe. Ionescu Paul in clitate de presedinte la Electrotehnica SCM am pus la dispozitie BEJ Volentiru Stefan urmatoarele documente : a) Bilant de desprindere nr. 3517/19.08.1991 dintre Radiotehnica, Electrotehnica. b) Contestatie an anulare evacuari noastre din spatiu la Judecatoria Constanta. c) Actiune noastra la Curtea de Apel Buc. impotriva sentintelor pro., Curtii Arbi. d) Certificat de inregistrare la R.C. C13/2/2005, CUI 6113947 pe spatiu in speta. e) Doua zeci de certificate ale cooperatorilor de proprietate pe spatiul in speta. f) Adresa nr. 2333/12.12.2005, de divizarea patrimoniului ATCOM catre Electrotehnica SCM, toate aceste documente nu a fost luate an consideratie. BEJ Volentiru Stefan a luat in consideratie sentinta arbitrara nr. 27/18.04.2007, pronuntataan dosarul nr. 36/2007 a Curtii de Arbitraj de pe linga ANCOM- UCECOM Bucuresti, investita cu formula executorie de Incheierea nr. 4818/com sentinta publicata din 25.09.2007, pronuntata in dosarul nr. 8587/118/2007 de Tribunalul Constanta, nefiind citata Electrotehnica SCM prezent la apel nominal doar avocatul Jianu Gerorgeta consilier juridic ATCOM-UJCM Constanta. IV. Conducerea Electrotehnica ataca sentintele arbitrare prin 2 capete de cerere. 1) Prin atacarea sentintelor arbitrare la Curtea de Apel Bucuresti. 3. Sentinta nr. 172/16.10.2006, pronuntata in dosarul nr. 3943/2/2006 de Curta de Apel Buc. Respinge actiunea in anulare formulata de petenta Electrotehnica SCM, impotriva sentintei 223/17.11.2006 pronuntata de Curta de Arbitraj an contradictoriu cu intimatele Radiotehnica, UJCM ca tardiv formulata, cu recurs Conducerea Electrotehnica declara recurs la ICCJ, sentinta nr.1209/2007. Decide : Admite recursul declarat de parata Electrotehnica SCM Constanta, impotriva sentintei 172/16.03.2006 a Curtii de Apel Bucuresti – sectia comercial. Caseaza sentinta recurenta si trimite cauza la Curtea de Apel Bucuresti sectia a - V -a comercial pentru judecarea cauzei IREVOCABIL. 2) Curta de Apel Buc. judeca din nou cazul prin disjunctia dosarului 3943/2/2006 pe exceptie an dosarul nr.7032/2/2007 pe fond. Curtea de Apel pe exceptie se pronunta : Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei. Respinge actiunea in anulare formulata de reclamanta Electrotehnica SCM Constanta in contradictoriu cu paratele Radiotehnica, UJCM C-ta. Curta de Apel pe fond se pronunta in dosarul nr. 7032/2/2007. Sentinta comerciala nr. 62/21.04.2008, decide : Respinge exceptia tardivitatii actiunii in anulare, ca neintemeiata. Respinge exceptia calitatii procesuale active a petentei , ca neintemeiata Respinge xceptia lipsei calitatii procesuale pasive a UJCM C-ta. ca neintemeata. Admite actiunea in anulare formulata de petenta Electrotehnica SCM in contradictoriu cu intimatele ANCOM-UCECOM Bucuresti, UJCM C-ta. Radiotehnica, impotriva sentintei nr. 579/26.11.1998 pronuntata de Curtea de Arbitraj de pe langa ANCOM-UCECOM. Bucuresti, in dosarul nr. 615/1998. Anuleaza sentinta arbitrara nr 579/26.11.1998, pronuntata de Curte de Arbitraj de pe langa ANCOM-UCECOM in dosarul nr. 615/1998. Pe fond : Respinge cererea in constatare formlata de reclamanta UJCM Constanta, in contradictoriu cu ANCOM -UCECOM ca neintemiata. Cu drept de recurs 15 zile de la comunicare. Sentinta comerciala nr. 62/21.04.2008, pronuntata in dosaeul 7032/2/2007 de catre Curtea de Apel Bucuresti pe fond anuleaza sentinta pe exceptie 215/12.11.2007, pronuntata in dosarul nr. 3943/2/2006. UN FENOMEN BIZAR sa castigi procesul prin sentinta comerciala pe fond nr, 62/21.04.2008, sa declare recurs sentintei comerciala pe exceptie nr. 215/ 12.11.2006 pronuntata in dosarul 3943/2/2006 tot de Electrotehnica la ICCJ. Clar este o facatura de catre Radiotehnica, UJCM Constanta prin influentele Curtiide Arbitraj masonul, director, presedinte, doctor Ion Vasile. Radiotehnica, UJCM nu se prezinta la proces , castiga procesul fiind doua recursuri unu pe exceptie celalant pe fond. Decizia 2540/23.09.2008, pronuntata an dosarul nr.10947/1/2007 de catre ICCJ, diferita de nr. dos. 3943/2/2007 fiind modificat. Respinge recursul declarat de Electrotehnica ca nefondat. 4. Avocatul Glominicu Ana -Maria a fost numita din oficiu nu a fost angajata de Electrotehnica SCM Constanta, se poate verifica cine i-a platit onorariu. Conducerea Electrotehnica SCM Constanta, nu a participat la proces. Dosarul nr.10947/1/2007 a stat an stendbay un an, 9 luni sa fie judecat de ICCJ ?. Ultimul recurs sentinta comerciala nr. 62/24.04.2008 pe fond pronuntata an dosarul nr 7032/2/2007, de ICCJ decizia nr. 1537/21.05.2009, pronuntata an dos. nr. 7032/2/2007 care corespunde cu dosarul sentintei nr. 62/24.04.2008. Modificata sentinta recurenta si respinge actiunea an anulare formulata de ATCOM Constanta ca fiind pronuntata de-o persoana fara calitate procesuala activa, instanta nu se pronunta asupra cazului Electroterhnica SCM Constanta. V. AL DOILEA CAPAT DE CERERE, 1) Conducerea Electrotehnica ataca Sentinta civila nr. 4844/18.03.2008, Judectorie pronuntata in dosarul 873/212/2008, presedinte Chiratica Enacghe. Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatoarei si exceptia lipsei de interes in promovarea contestatiei la executare, exceptii invocate de intimata Radiotehnica SCM, Constanta. Admite exceptia inadmisibilitatii formularii contestatiei la executare, exceptia invocata aceeasi intimata. Respinge ca inadmisibila, contestatia la executare formulata de contestatoarea Electrotehnica SCM, an contradictoriu cu intimatele Radiotehnica SCM si UJCM Cu recurs in 15 zile de la comunicare. 2) Conducerea Electrotehnica declara recurs la Tribunalul Constanta. Decizia civilanr. 22/COM/03.12.2008, pronuntata in dosarul nr. 8384/118/2008. In numele Legii decide : Admite apelul promovat de apelanta Electrotehnica SCM Constanta an contradictoriu cu intimatii Radiotehnica SCM, UJCM C-ta., impotriva sentintei civile nr. 4844/18.03.2008 pronuntata de Judecatoria C-ta.,an dosarul nr. 873/212/2008. Desfiinteaza hotararea apelata si trimite cauza spre rejudecare primei instante. Cu recurs in 15 zile de la comunicare. 3) Judecatoria C-ta. prin acelasi judecator Chiratica Enache contrar art. 24 alin. (1)C.pr.civ.. judeca din nou aceeasi pricina : Sentinta civila nr. 6469/ 07.04.2009. Respinge ca neintemiata contestatia la executare formulata de contestatoarea, Electrotehnica SCM Constanta, in contradictoriu cu intimata Radiotehnica C-ta. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. 4) Conducerea Electrotehnica declara recurs la Tribunalul Constanta. Tribunalul Constanta se pronunta in dos. 11211/118/2009, decizia civila nr. 8/COM /21.04.2010, in numele Legii decide : Admite Apelul formulat de apelanta contestatoare Elecrtotehnica SCM an contradictoriu cu intimanta Radiotehnica SCM Constanta, UJCM Constanta, impotriva sentintei civile nr. 6469/07.04.2009, pronuntata de Judecatoria 5. Constanta in dos. nr. 5175/212/2009. Schimba in tot hotararea apelata : Admite contestatia la executare formulata de contestatoarea Electrotehnica SCM in contradictoriu cu intimatele Radiotehnica SCM si UJCM Constanta. Anuleaza formele de executare indeplinite in dosarulde executare nr. 4/2008 al B.E.J. Volintiru Stefan. In temeiul prevederilor art. 404 indice 1 alin 1 teza a II a Cod. Procedura civila, admite cererea de intoarcerea executarii formulata de contestatoarea Electrotehnica SCM in sensul ca dispune reintegrarea contestatoarei Electrotehnica SCM in spatiul comercial situat in Constanta Str. CuzaVoda nr. 50 bl. M13 parter de 114.42 m.p. DEFINITIVA. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. 5) Conducerea Electrotehnica SCM Constanta, vazand falanga macedonesca de- a judeca aceeasi pricina de doua ori, de acelasi judecator am decis sa stramut dosarul nr. 11211/118/2009, solicitand stramutarea dosarului nr. 11211/212/2009, aprobat de ICCJ la Curtea de de Apel Craiova. Decizia 45/17.01.2011, pronuntata in dos. 11211/118/2009. In numele Legii decide : Respinge recursul declarat de recurentele Radiotehnica si UJCM Constanta, impotriva deciziei nr. 8/din 21.04.2010, pronuntata de Tribunalul Constanta an dosarul nr. 11211/118/2009 ca urmare a stramutarii dosarului de Curtea de Apel Constanta la Curtea de Apel Craiova dispusa de ICCJ prin Incheierea nr. 3745/ 04.11.2010, dosarul nr. 7534/1/2010, an contradictoriu cu intimata contestatoare Electrotehnica SCM Constanta. Decizie IREVOCABILA. 6) Judecatoria Constanta dupa o tegiversare de trei luni de zile se pronunta : Incheierea nr.4552/22.03.2011, in numele Legii dispune : Admite cererea formulata de petenta Electrotehnica SCM, dispune investirea cu formula executorie a sentintei civile nr. 6469/07.04.2009 pronuntata de Judecatoria Constanta in dosarul nr. 5175/212/2009, astfel cum a fost modificata prin decizia civila nr. 8/COM/21.04.2010, pronuntata de Tribunalul Constanta in dosar 11211/118/2009 si decizia nr. 45/17.01.2011 pronuntata de Curtea de Apel Craiova in dosar nr. 11211/118/2009. Fra cale de atac si totusi atacata. VI. INTOARCEREA SCARI VALORILOR. a) Avocat Radita Corchesi avand ca obiect suspendarea provizorie de reintegrarea Electrotehnica SCM an propriul spatiu din Str. Cuza Voda nr. 50 bl. M13 parter. La apelul nominal nefiind citata Electrotehnica, iar pe fondul cauzei, aparatorul reclamantei face dovada consemnarii cautiunii in cuantum de 50 de lei, sustine admiterea cererii. Parata Electrotehnica SCM nu avea nici un drept asupra acestui spatiu iar mai mult, an prezent acel spatiu este inchiriat unei alte societati. Instanta ramane an pronuntare pe fondul cauzei. Conducere Radiotehnica prin avocat duce an eroare instanta de judecata cu sentinte casate de Curtea de Apel 6. Buc. sentinta nr. 223/17.11.2005, sintinta nr. 27/18.04.2007, sentinta comerciala nr. 215/ 12.11.2007 a Curtii de Apel Bucurestifiind casate de sentinta comerciala nr. 62/21.04.2008 pronuntate in dos. 7032/2/ 2007 a Curtii de Apel Bucuresti. In numele Legii dispune : Admite cererea formulata de reclamanta Radiotehnica SCM in contradictoriu cu parata Electrotehnica SCM, cu UJCM Constanta, dispune suspendarea provizorie a executarii silite care face obiectul dosarului de executare nr.61/2011 al B.E.J. Muntenu Ionel, pana la solutionarea cererii de suspendare a executarii formulata in dosarul nr. 12257/212/2011 al Judecatoriei C-ta. Fara cale de atac. Va rog respectuos onorata instanta sa aveti an vedere conducerea Radiotehnica, prin avocat Radita Corchesi premeditar a dus instanta an eroare cu documente casate, urmarind cu stiinta amanarea executari de reintegrare a Electrotehnica an propriul spatiu cu scopul de-a intabula spatiului in speta. b) In data de 15.05.2011 Radiotehnica depune cererea de suspendare a executarii, iar pe data de 16.05.2011 se pronuta Judecatoria Constanta, suspendand executarea pana la judecarea dosarului 12257/212/2011, iar pe data de 23.05. 2011 se produce intabularea spatiului in speta pe perioada litigiului dintre parti cu documente false Incheiera OCPI nr. 34504/23.05.2011 de catre consilieru UJCM Jianu Georgeta. Conducerea Radiotehnica, hartueste in continuu Electrotehnica cu scopul de-a ceda la numeroasele procese instrumentate din rea-credinta avand interese economice de-a instraina spatiul, produce un labirind de procese alambicate c) Disjunctia dosarului 12257/212/2011 an dosarul nr. 12702/212/2011, dupa disjuntie solicit conexarea lor, a dos. nr. 12702/212/2011, a formulat contestatie la titlu prin care solicita lamurirea intinsului, intinderii si aplicarea dispozitivului acestuia, disjunctie prin incheierea din data de 21.10.2011 si inregistrarea sub nr. 27870/212/2011 pentru care s-a dispus declararea an favoarea Tribunalului C-ta. Ca urmare instanta aprecieaza ca se impune suspendarea judecarii contestatiei la excutare irevocabila a dosarului nr. 27870/212/2011, deoarece dezlegarea prezentei pricini depinde de hotararea instantei judecatoresti an ceeace priveste contestatia la titlu. d) In final Judecatoria Constanta se pronunta prin Incheierea nr. 3047/18.11.2011 pronuntata in Dosarul nr. 12257/212/2011. Respinge cererea de suspendare a executasrii silite ce face obiectul dosarului de executare silita nr. 61/2011 al B.E.J. Muntenu Ionel ca neintemiata. Conducera Radiotehnica prin avocat Jianu Georgeta strecuara in documente intabularea realizata pe spatiul an speta respinsa de instanta. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Suspenda judecarea cuzei in temeiul art.244 al. (1) C.pr.civ., pana la solutionarea in mod irevocabil a dos. nr. 27870/212/2011, declinat in favoarea Tribunalului. Conducerea Radiotehnica, pentru a putea redeschide un nou dosar, impotriva 7. lui Electrotehnica renunta la judecata conform Incheieri nr. 3047/05.10.2012 pronuntata in dosarul nr 12257/212/2011 de catre Judecatoria C-ta an temeiul art.246/C.pr.civ. I-a act de cererea formulata de contestatoarea Radiotehnica de renuntare la judecarea cerereii avand ca obiect contestatia la executare. e) Conducerea UJCM Constanta, prin Incheierea nr. 3047/19.07.2012, asupra cererii de renuntare la judecata : In temeiul art. 246/C.pr.civ., i-a act de cererea formulata de contestatoarea UJCM C-ta. an contradictoriu cu Electrotehnica SCM de renuntare la judecata cererii conexe, ce face obiectul dosarului nr. 12257/212/ 2011, avand ca obiect contestatie la executare. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. f) Tribunalul Constanta sectia a II -a civila, se pronunta in dosarul 27870/212/2011. Incheierea nr. 29/04.04.2012, i-a act de renuntare la judecata contestatiei la executare formulata de contestatoarea UJCM C-ta., an contradictoriu cu intimata Electrotehnica SCM Constanta. IREVOCABIL. g) Totusi Radiotehnica redeschide un nou dosar 5449/212/2012, la Judecatoria C-ta., complect format : presedinte Fracisc Nemeth. In numele Legii Hotaraste : Admite cererea formulata de reclamanta Radiotehnica in contradictoriu cu parata Electrotehnica SCM Constanta. Obliga parata sa lase reclamantei an deplina proprietate si liniste posesia spatiului comercial de 143,13 m.p. Sitiuat in Municipiul Constanta Str. Cuza Voda nr. 50 bl. M13 parter, intabulat an cartea funciara nr. 201260-CI-U9. Obliga parata sa plateasca reclamantei suma de 8201 lei reprezentand cheltuieli de judecata Cu termen de apel de 15 zile de la comunicare. Va rog respectuos sa aveti in vedere cu acte casate pe perioada litigiului dintre parti se produce intabulare la OCPI Incheierea 34504/23.05.2011. In datade 16.05.2011 se suspenda provizoriu executarea de reintegrare an spatiu an speta, a lui Electrotehnica, iar pe data de 23.05.2011 se produce intabulare frauduloasa incalcand cu stiinta normele de drept procesual si nu patesc nimic de abuzul an serviciu, defaimarea cu inscrisuri false. Conducerea Electrotehnica vazand coruptia din sistem, a unor magistrati am solicitat stramutarea dosarului de la Tribunalul Constanta prin ICCJ, fiind declinat dosarul nr. 5449/212/2012* la Tribunalul Prahova an gura lupului am prezentat note scrise cu opis a documentelor care converg realitatii ca am achitat spatiul in speta, am fost fraudati, prelundu-ne spatiu si bani, dar in zadar, coruptia continuu, nedetermina sa luptam pana la capat solicitam proces penal. h) Tribunalul Prahova sctia comerciala prin decizia 4 /09.04.2013, se pronunta in dosarul nr. 5449/212/2012 * irevocabila de respingerea recursului. Conducerea Electrotehnica a solicitat certificat de grefa, observind strecurarea erori, contesta decizia 4/09.04.2013 de judecarea Recursului an loc de Apel. Complectul constituit din presedinte Stefuc Liliana, Judecatoare Botnaru Irina Sedinta din Camera de Consiliu din 06.06.2013, Tribunalul Prahova. 8. Complectu constituit tot din instanta constituit din 09.04.2013 dispune din oficiu indreptarea erorii materiale strecurate in decizia nr. 4/06.04.2013 pronuntata de Tribunalul Prahova in dosarul nr. 5449/212/2012* in sensul ca aceasta este supusa caii de atac a recursului in termen de 15 zile de la comunicare si nu irevocabila, cum din eroare s-a trecut dar an final a ramas tot respingerea recursului irevocabil Curtea de Apel Prahova, complect format din presedinte Ionel Stanescu judeca pricina pe data de 10.01.2014 se pronuta an dos. 5449/212/2012 * respinge recursul ca nefondat, pe opt pagini justificand, ca se poate lasa fara locuri de munca, patrimoniu, 45 de cooperatori de la Electrotehnica in favoare opulentilor. Coruptie l-a vedere nevazuta de magistrati, sunt inamovibili n-au constinta. VI. Abuzul an serviciu al B.E.J. Deacu Vasile, evacueaza Electrotehnica SCM abuziv pe data de 04.09.2013, inainte de-a se pronuta Curtea de Apel Prahova pe data de 10.01.2014, m-a obligat sa semnez procesul verbal, de evacuare refuzand sa-l semnez, sa parasesc unitatea, la un semnal al executorului pognind din degete s-a napustit asupra mea politisti am fost luat pe sus, aruncat an strada, cooperatori obligati sa-si i-a scule sa paresesca spatiu, sigilaind spatiu cu produsele clientilor. In data de 10.01.2014 are loc procesul la Curta de Apel Prahova, se stia rezultatul cauzei de respingerea recursului, ca nefondat de la Curtea de Apel Prahova. Electrotehnica SCM fiind reintegrata partial pe data de 21.02.2012, evacuata pe data de 04.01.2013. din suprafata de 20% din 143,13 mp, iar 80% lasat chiriasul lui Radiotehnica S.C. DMD EXO TOP SRL de acelasi BEJ Deacu Vasile, Radiotehnica incasand chirie pe spatiul lui Electrotehnica perioada 2008 pana an prezent de 1500 lei lunar pe suprafata de 143,13 mp an zona zero a Municipiului C-ta. contrar pretului pe mp., perioada de opt ani * 96 de luni * 1500 lei lunar = 144 000 lei, Coruptie la vedere acceptata de unii Magistrati. VII. Ionescu Paul contactat de cooperatori de la Radiotehnica SCM. 1. Tanase Gheorghe presedintele Radiotehnica SCM Constanta, a concediat majoritatea cooperatorilor trasformand Radiotehnica an Agentie Imobiliara. Cooperatori m-au solicita sa candidez din noula pe data de 18.03.2009 la Radiotehnica, am acceptat vointa lor, de-a demostra, ca an Romania se poate sa castigi un salariu cinstit, decent dar m-am convins, ca mafia, opulentii, impostorii, falanga macedeonesca este la i-a acasa, prin vicierea premeditara a lucrarile AGA din 18.03.2009, de catre candidatul Tanase Gheorghe an functie cu sprijinul agentiloe de paza, blocand majoritatea cooperatorilor, a candidatului Ionescu Paul sa nu particeipe la alegerea presedintelui Radiotehnica SCM Constanta. 2) Trei sute de cooperatori blocati sa nu patrunda an sala, saizaci si nou au hotarat sa atacam in instanta conform art.31 lit.i) din Legea organica nr. 1/2005 privind organizare si functionarea cooperatiei publicata an M.Of. nr 172/28.02.2005, la Tribunalul C-ta. dos nr. 3605/118/2009, decizia nr. 5844/com/09.10.2009. 9. 3) Candidatul Tanase Gheorghe este ales presedinte al Radiotehnica de-o minoritate de 25 de cooperatori, procesul s-a derulat cu vicii de procedura de la Tribunalul Constanta pana la ICCJ. Candidatul Tanase Gheorghe optinund castic de cauza nu poate sta an instanta, ca a fost ales presedinte la Radiotehnica, contrar art. 41(1)C.pr.civ. Ori ce persoana care are an folosinta drepturilor civile poate sa fie parte an judecata. Se vede clar, coruptie la vedere, influntele falangei macedonesti in Justitie. VIII. BEJ Oana Silviu abuz an serviciu, evaziune fiscala, fals an documente. 1) Numeroase somati una mai diabolica ca alta emise de BEJ de-a tetermina contestatarii sa renute la contestatia AGA, prin amplificarea somatiilor. Repetarea dosarelor, disjuctia lor, rejudecarea prin camera consilului, nefiind citat candidatul, reprezentat Ionescu Paul, al celor 69 de contestatarii. 2) Contestatia in Anulare Decizia nr.3167/18.10.2011, pronuntata an dosarul nr. 10208/1/2010, de catre ICCJ. Obliga contestatarii an solidar sa-i achite intimatei Radiotehnica suma de 1500 lei cheltuieli de judecata IREVOCABIL, contrar sumei de 37.976,83 lei achitata. Conform art. 452 din NCPC prevede : Dovada cheltuielilor de judecata. Partea care predinde cheltuieli de judecata trebuie sa se faca, an conditile legii, dovada existentei si intinderea lor, cel mai tarziu la data inchideri asupra fondului cauzei. 3) Scopul de emite numeroase somatii incasand sume necuvenite de la candidatul Ionescu Paul, reprezentantul celor 69 de contestatari AGA din 18.03.2009. Exemplu : BEJ Oana Silviu m-a someat an data de 28.11.2011, dosar nr. 250. an termen de 15 zile de la primirea somatiei sa achit suma de 6.947,18 lei, in caz contrar s-a luat masuri de vanzarea la licitatie a terenului extravilan de 13000 mp mostenire de la strabuni, fiind nevoit sa imprumut bani sa-i achit suma impusa de cheltuieli de judecata, achitand suma an termen 6.947,18 lei, primind chitanta nr. 83/08.12.2011, emisa de BEJ Oana Silviu. Factura 307/09.12.2011 sa eliberat a doua zi prin posta cu suma de1.885,35 lei, clar evaziune fiscala, fals an documente neluate an cosideratie de instante. 4) Somatiile continuu solicita cheltuieli de judeca de 11.011.37 lei pe data de 13.12.2011, la C.J.P, diminund pensia conform cupuanelor din 02/12 pana la 02/14, se incaseaza conform lunilor 24 * 582 lei lunar = 13.968 lei contrar somatiei de 11.011,17 lei, dupa ce a incasat in acesi luna suma de 6.947,18 lei. 5) BEJ Oana Silviu conform procesului verbal din 02.03.2014 ora 15 : 59 an dosarul de executare nr. 250/2010 conexat cu dosarul nr.409/2011, debitorul achita integral, debitul prevazut an titlul executoriu, precum si cheltuielile de judecata de executare afereta dosarului, se constata incetarea executari silite an doaerul nr.250/2010 conexat cu dosarul nr. 409/2011, conform dispozitiilor art. 371, indice 5. literaA, Cod. Procedural Civil. Va rog respectuos sa aveti an vedere repetarea cheltuielilor de judecata. 10. 6) BEJ emite pe data de 26.04.2014 din nou adresa de instiintare catre CJP, diminuarea pensiei cu 896 lei lunar cupon pensie 05/14, fiin nevit sa-mi vand pamantul de la strabuni sa achit suma 9.899,30 lei, chitanta 7703201/1 CEC Bank. BEJ Oana Silviu din rea-credinta incalca cu stiinta normele de drep material ori procesual, urmarind vatamarea candidatului, reprezentant Ionescu Paul. BEJ Oana Silviu emite a doua oare incetarea executorie civila adresa din 14.05.2014 catre CJP de ridicarea popriri asupra veniturilor si viitoare ale debitorului Ionescu Paul, deoarece debitul precum si onorariu si cheltuieli de executare au fost achitate, semneaza Executor judecatoresc Oana Silviu. BEJ incaseaza suma de 9.899,30 lei pe data de 14.05.2014 solicitand o noua somatie pe data de 26.08.2014 de 5.477,16 lei, catre CJP, diminuarea pensie cu 602 lei dosar executare 270/2014 sentinte judecate prin camera de consilu unele antidatate procesul are loc la ICCJ pe data de 08.05.2012, dosar nr. 8643/ 2011, apelul nominal se prezinta, Ionescu Paul lipsind Radiotehnica dar solicita cheltuieli de judecata prin camera consilului pe data de 05.05.2012, acordind instanta cheltueli de judecata de 3000 lei intimantei Radiotehnica, clar blat. BEJ Oana Silviu, a treia oare, diminuare pensiei prin CJP cupon din 01/15-09/15 se incheie somatiile una mai diabolica alta. BEJ Oana Silviu ignora Sentinta civila nr. 21826/01.10.2010, pronuntata an dosarul 8143/118/2010, de Judecatoria Constanta, emitand an continuu somatii, complect format din presedinte Elena Daniela Bogatu. Admite an parte contestatia la executare formaulata de contestatorul Ionescu Paul an contradictoriu cu intimatii Tanase Gheorghe, BEJ Oana Silviu. Anuleaza procesul verbal de stabilira a cheltuielilor de executare din data de 22.06.2010 si procesul verbal de stabilirea cheltuielilor de executare din data 09.09.2010, an privinta onorariu de executare si onorariu de avocat, pronuntat an sentinta publica, 01.10.2010, neluat an consideratie de BEJ. VIII. SPATIUL DIN INCINTA PIATA GRIVITA DEMISOL Faptuitorii abuzului an serviciu : presedinte la UJCM, C-ta., Calemente Moisi, succesor Voican Ionel, succesor prese. Bordea Bogdan, ginerele lui Voican Ionel. Coalitie dintre conducerea UJCM Constanta, Radiotehnica, ANCOM-UCECOM, Curtea de Arbitraj, de-a prelua patrimoniul haiduceste lui Electrotehnica SCM cu sprijinul unor magisrati, pentru a instraina spatiile prin despropierea cooperatoriilor, a sute de mii de cooperatori din tara, nevazuta de DNA, CSM. 1. In anul 1994 Sectia Electrocasnica, Reparatii frigidere se constituie in Coop. M. Electrotehnica, inmatriculata la R.C.sub nr. J13/1/1994 CUI 6113947. UCECOM Bucuresti prin hotararea nr. 12793/1.07.1994 aproba constituirea Coop.M.Electrotehnica, reorganizat an Electrotehnica SCM conform Legi 1/2005. ATCOM Constanta ( actuala UJCM), incheie un contract de asociere cu Coop. M. Electrotehnica nr.715/25.08.1994, prin reprezentantii presedintele ATCOM 11. Calemente Moisi, secretar Voican Ionel si presedintele Cop. M. Electrotehnica Ionescu Paul, fiind si membru in consilul Executiv UJCM (ATCOM), membru in consiliul UCECOM Bucuresti, am derajat opulentii prin votul dat in consilii de-a nu expropia cooperatori si a instraina spatiile de prestari service, productie construite de generatii de cooperatorii. Hotararea nr. 2/23.01.2003 a UJCM Constanta sunt revocat din calitate de membru al comitetului executiv, motivul : am deranjat opulentii prin votul dat an comitetul executiv impotriva despropieri cooperatorilor, instrainare spatiilor. Opulentii au pus in functie mecanizmul al Curtii de Arbitraj, coruptie cu influente asupra unor magistrati, din Justitie. Mecanizmul de coruptie al Curtea de Arbitraj se confirma : Hotararea nr.494/29.01.1998, pronuntata in dos. 423/1998 de Curtea de Arbitraj. ATCOM, actualul UJCM Constanta, castiga procesul in contradictoriu cu UCECOM Buc. nu cu Coop. M. Eelectrotehnica, detinatoarea spatiului din Piata Grivita, an suprafata de 202,14 mp UJCM Constanta, dupa ce castiga spatiul, declara proces lui Electrotehnica la a) Tribunalul Constanta, sectia comerciala se pronunta : Sentinta civila nr. 5024/04.10.2007 pronuntata in dosarul 5640/118/2006. Respinge ca nefondata actiunea formulata de reclamanta UJCM Constanta. UJCM declara recurs la Curtea de Apel Constanta. b) Curtea de Apel Constanta, in Decizia nr. 70/COM/16.04.2008, se pronunta in dosarul nr. 5640/118/2006, DEFINITIV. Respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta UJCM Constanta. c) Conducerea UJCM declara recurs la ICCJ. Decizia nr. 649/03.03.2009, se pronunta in dosarul 5640/118/2006, IREVOCABIL. Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta UJCM Constanta. d) Conducerea UJCM Constanta, avand interese economice de-a instraina spatiul cooperatorilor de la Electrotehnica : INTOARCE SCARA VALORILOR . Reluarea procesului din nou pana castiga, de data acesta de la Judecatoria Constanta sa finalizeze la Curtea de Apel Constanta, ceeace s-a intamplat. e) Judecatoria Constanta la cererea UJCM se pronunta : Sentinta civila nr. 23425/22.12.2008 in dosarul 11371/212/2007. Respinge actiune complectata formulata de UJCM Constanta in contradictoriu cu Electrotehnica SCM C-ta, ca nefondata, cu recurs in 15 zile de la comunicare. f) UJCM declara recurs tardiv la Tribunalul Constanta Sectia comerciala confirmat de calculatorul Tribunalului cu poza din data de 30.11.2009, primirea comunicari de la Judecatoria Constanta pe data de 13.10.2009 cu o luna si 17 zile intarziere de la comunicarea recursului contrar art. 301Cpr.civ. g) Complectul de judecata format din presedinte Cristina Constantinescu, Judecator Iulia Cosac Carbune , Judecator Laura Smaranda, se pronunta in sentinta publica 12. din 09.06.2010 pronuntata in dosarul 11371/212/2007, an baza art.183/ C.pr.civ., trimite inscrisurile din dosarul nr. 11371/212/2007 la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, in vederea cerecetari sub aspectul savarsirii de fals. Presedintele Electrotehnica SCM a aplicat stampila Electrotehnica pe schema bunului mobil al ATCOM, spatiul din Piata Grivitei ducand in eroare instanta. ATCOM s-a divizat an UJCM conform art. 120 din Legea organica nr.1/2005. Instanta suspenda judecarea cazului pana la finalizarea cercetari penale. h) Parchetul de pe langa Judecatoria C-ta verifica documentele propuse falsului de presedintele Electrotehnica, Ionescu Paul perioada de doi ani acordandu-i NUP. Conducerea UJCM solicita repunera dosarului pe rol cerind perimarea dosarului, Tribunalul Constanta nu aproba peimarea dosarului dar aproba schimbarea Recursului in Apel asta a fost falsul de-a de anularea recursului tardiv. Tribunalul Constanta, complect format din presedinte Smaranda Laura, judecator Iulia Cosac Carbune, incalcand art. 24 alin (1) C.pr.civ. Pronuntata sentinta nr.13/15.02.2012 in dosarul nr.11371/212/2007. Schimba in tot hotararea apelata. Complectul ignora Decizia 70.COM/16.04.2008 Definitiva pronuntata in dos.5640/118/2006 de catre Tribunalul Constanta, precum si Decizia 694/03.03.2009, pronuntata an dos. 5640/118/2006 IREVOCABILA de ICCJ. Contrar art. 314 C.pr.civ.,ICCJ hotaraste asupra fondului pricini an toate cazurile. Art. 6 lit.n) din Legea nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. Obiliga parata sa lase reclamantei an deplina proprietate si posesie imobilul situat an Mun. C-ta., incinta Piata Grivita demisol de 202 m.p., pt. al instraina opulenti. Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 27481 lei daune de chirie pe perioada de 5 ani care nu exista in Legea organica nr.1/2005 cooperatori sa platesca chirie la alti cooperatori, plus cheltueli de juecata, nelund in consideratie, ca UJCM are sa-i achite lui Electrotehnica parti sociale de 1.061540 lei. Cu recurs in 15 zile. Conducerea Electrotehnica SCM declara in termen legal recursul la Curtea de Apel Constanta. Citatia emisa la data de 23.08.2012, de catre Curtea de Apel Constanta de-a depune Taxa judiciara de timbru in valoare de 100 lei (ron), timbru judiciar in valoare de 0.3 lei (ron), ne-am conformat conform citatiei , dar pe timpul derulari procesului la solicitarea intimatei UJCM s-a marit Taxa judiciara de timbru la 4.600 lei (ron) fara sa primim o noua citatie. Conducerea UJCM prin B.E.J. Oana Silviu, blocheaza conturile lui Electrotehnica sa nu putem achita Taxa judiciara de timbru, fiind nevoit sa ma imprumut de bani pentru achita Taxa judiciara de timbrub an valoare de 4.600 lei, achitand suma an aciasi data de judecarea recursului, in data de 28.01.2013, cu chitanta nr. CT XWM 4837452 PJ. Instanta, refuza primirea chitantei, pentru a declara recursul ca netimbrata, decizia nr. 79/2013 dos. 11371/212/2007, complect 13. compus din presedinte Adriana Gherasim, judecator Kamelia Sirbu, judecator Monica Costea in numele Legii decide: Anuleaza recursul formulat de parata Electrotehnica SCM, impotriva sentintei civile nr.13/15.02.2012 pronuntata de Tribunalul Constanta in contradictoriu cu intimata UJCM, avand ca obiect pretentii, ca netimbrata. Contrar cu realitatea, prin care s-a anulat, ca netimbrat recursul formulat de Electrotehnica, avocatul lui Radiotehnica Jianu Georgeta strecoara o chitanta an faptul, ca desi intimata UJCM a solicitat acordarea cheltuielilor de judecata cu plata avocatului, dovada ce s-a facut cu chitanta depusa la dosar an original. Instanta a omis sa se pronunte cu privire cheltuielile mentionate, dar nu se desconspirat valoarea chitantei depuse de intimata UJCM, din motivul ca, nu corespunde cu valoarea ceruta pe perioada procesului de 4.600 lei. (ron). Instanta nu a emis alta citatie cu suma de 4.600 lei. Electrotehnica an ziua procesului pe data de 28.01.2013 a achita cu chitanta nr.CTXW4837452PJ, din 28.01.2013 suma de 4.600 lei, aceptata de de instanta de judecata, dar respinsa, coruptie la vedere. Contestatia noastra judecata de camera de consiliu pe data de 25.02.2013, de acela-si complect de judecata, restitue sum 6.400 lei partei Electrotehnica. Contestatia noastra la CSM raspuns, judecatorii sunt inamovibil. Propriul spatiu al Electrotehnica sa fie predat la UJCM persoana juridica non profit, incalcand cu nonsalanta art. 6 lit. n) din Legea organica nr. 1/2005, care pevede – uniuni persoane juridice fara scop patrimonial cu scopul de reprezentarii si promovarii a intereselor economice, sociale, culturale ale membrilor cooperatori, conform prevederilor prezentei legi, contrar cu Legea nr. 1/2005. VIII. REORGANIZARI ATCOM AN UJCM CONSTANTA, Conform Legi organice nr.1/2005 art.120 publicata an M.Of. nr.127/28.02.2005. Parodia dintre nasi-fin Calemente Moise presedinte la ATCOM, finul Radu Vlad contabil sef la ATCOM, cine sa preia ciolanul, ramas din instrainarea a patruzeci noua de spati comerciale din Judetul C-ta. an suprafata de 10 000 mp * 1200 euru mp = 12.000.000 euro, ramanand 31de spatii inchiriate de 11.000.000 mp. In data de 09.11.2005, are loc AGA de reorganizarea ATCOM art. 120 Legea 1/05 an SCM de gradul 1 ales presedinte fostul contabil sef al ATCOM, Radu Vlad. Calemente Moise vazundu-se fara functi mai ales fara patrimoniu de 31 de spatii comerciale, influenteaza bruma de cooperatori ce-i care sunt asociati la ATCOM va primi patrimoniu aiura, Calemente Moisi reuseste cu sprijinul brumei de cooperatori sa reorganizeze o noua AGA din 25.11.2005, ales presedinte UJCM Calimente Moise isi repartizeaza 9.448 mp, spatii an standby pentru instrainare. Nasul Calemente Moise imparte patrimoniu dupa o lista facuta de domnia sa : a) Tricotex SCM Constanta, fostul contabil sef al ATCOM Vlad Radu, se repartizaza pentru cinci cooperatorii 2.533 m.p., spatii, fiind instrainate. 14. b) Peonix 95 SCM C-ta, presedinte Margarit Gheorghe se repartizeaza 180 m.p c) Instal service SCM Constanta, presedinte Iancu Beca se repartizeaza 180 m.p., spatii pentru cinci cooperatorii. d) Studio Arhis Constanta presedinte Sarbu Constantin se repartizeaza 140 m.p. Bruma de cooperatori au preloat patrimoniu, votand cum a dorit Calemente Moise e) ATCOM-UJCM Constanta, isi repartizeaza 9448 mp spatii comerciale pentru trei persoane Calemente Moisi presedinte, Voican Ionel secretar Bordea Bogdan contabil sef la UJCM Constanta, ginerele lui Vocan Ionel. Calemente Moise iese la pensie prelund activitatea de cenzor al UJCM. Voican Ionel iese si el la pensie cedand locul de presedinte generului Bordea Bogdan fiind si contabil sef. Coruptie nevazuta de organele abilitate. Faptuitorii expropiaza saisprazece mii de cooperatorii din Judetul Constanta pt. interesele lor personale, ignorand cu nonsalanta art.6 lit. n) din Legea organica nr.1/2005, sterge spatiile instrainate din contabilitate prin separa Activul de Pasiv, contrar legi contabilitati nr. 820/1991, predand Pasivul la Tricotex SCM C-ta. f) Electrotehnica SCM Constanta presedinte Ionescu Paul, reprezentand al 45 de cooperatori asociat la fostul ATCOM, contract nr.715/1994. Bilant contabil de la investitorul spatiului an speta Coop. Imbracamintea C-ta. Bilant contabil nr. 3517/19.08.1991, dintre Radiotehnica, Electrotehnica SCM. Patrimoniul de 2 425 540 lei UJCM-Radiotehnica reprezentand douzeci de certificatede proprietate, 2 spatii de 143,13 mp + 202,14 mp, suntem judecati de unii magistrati corupti, despropiati 45 cooperatori, fara patrimoniu, locuri munca. In data de 02.07.2013 acelasi B.E.J. Volentiru Stefan ne-a evacuat silit si samavolnic, din punctul de lucru, incinta Piata Grivita ignorand decizia nr. 649/03.03.2009 pronuntata in dosarul 11371/118/2006 de catre ICCJ. Plingerile noastre au fost trazimise de DNA la Parchet, iar Parchetul la DNA. IX. Doctor Ion Vasile, presedintele Curtii de Arbitraj, de pe langa ANCOM- UCECOM Bucuresti solutioneaza litigii definitive, irevocabile fara sa existe conventii arbitrare intre parti, procesul fiind intre UJCM, Constanta si ANCOM -UCECOM Bucuresti, incalca cu nonsalanta principiul relativitatii : o hotarare judecatoresca nu poate fi pusa an executare, fata de o parte care nu a participat la procesul final, prin adoptare ei se incalca principiul relativitatii, sus mentionat, an cauza este Ealectrotehnica SCM Constanta despropiat de patrimoniu. Conform hotarari primului congres liber si democratic din anul 1990 s-a divizat patrimoniul centralizat la UCECOM Buc. an teritoriu fiind vointa cooperatorilor. Nominalizarea patrimoniului pe sectii s-a realizat in luna martie 1991, revenind sectiei Electrocasnica nr.1, suma de 1 364 000 lei, cu spatiul din Str. Cuza Voda nr. 50 bl. M13 parter, aprobata de presedintele Radiotehnica ing. Ionescu Paul. a) Sentinta nr. 579/26.11.1998, pronuntata in dos. 615/1998, de catre Curtea de Arbitraj de pe langa UCECOM Bucuresti, spatiul in speta este castigat de UJCM 15. C-ta. Procesul fiind intre UJCM Constanta si UCECOM Bucuresti, nefiind citata Coop. M. Electrotehnica la proces, infiintata in anul 1994 inmatriculata la R.C. J13/1/1994, CUI Ro 6113947, asociata la UJCM, contract nr. 715/25.08.1994. b) Sentinta 223/ 17.11.2005, pronuntata in dos. nr. 282/2005, de aceiasi Curte de Arbitraj, procesul fiind de data acesta intre UJCM Constana si Radiotehnica SCM, castigand procesul Radiotehnica conform actului de compromis dintre parti, fara instiintarea lui Electrotehnica SCM, neaprobata de A.G.A., s-a preluat patrimoniului cooperatorilor, incalcand cu stiinta normele de drept material ori procesual, vatamand Electrotehnica SCM Constanta. c) Sentinta nr. 27/18.04.2007, pronuntata in dos. nr. 36/2007, de aceiasi Curte de Arbitraj, procesul fiind din nou intre UJCM Constanta si Radiotehnica SCM castigand spatiul Radiotehnica SCM Constanta incalcand principiul relativitatii. Adresa Curtii de Arbitraj nr. 21703/22.05.2006 semnata de presedintele Ion Vasile catre Curtea de Apel Bucuresti confirma Electrotehnica SCM nu a avut nici o calitate procesuala an litigiu arbitrar. Trei sentinte, diametral opuse pronuntate de acelasi arbitru prese. Ion Vasile, incalcand cu nonsalanta art. 24 alin. (1) din C.pr.civ., care prevede judecatorul care pronunta o hotarare intr-o pricina nu poate lua parte la aceiasi pricina in apel sau in recurs si nici in caz de rejudecare dupa casare. Conform art.123 alin (1) din Legea nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei : La data intrari in vigoare a prezentei Legi organice nr. 1/2005 abroga Decretul – lege 66/90 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, publicata in M.Of., al Romaniei nr.172 din 28.02.2005, implicit, abroga si Hotararea nr. 9 din 21.12.1993 de functoinare a Curtii de Arbitraj de pe langa ANCOM-UCECOM Buc. conform deciziei ICCJ nr. 322/21.06.1994. In concluzie sentintele 223 si 27 pronuntate de Curtea de Arbitraj sunt nule de drept, din acest motiv Curtea de Apel Bucuresti prin Sentinta comerciala nr. 62/ 21.04.2008, pronuntata in dos. 7032/2/2007, anuleaza doar sentinta arbitrara nr. 579/1998 pronuntata in dos. 615/1998, de Curtea de Arbitraj. Sectia Electrocasnica si reparatii frigidere a fost trasferata la UJCM conform statutului, in baza art. 50 alin. (1) C. civ. Decretul 31/1954 care prevede partea indivizibila a propietati cooperatiste se repartizeaza noi organizatii, proportional cu capitalul social varsat de membri coopratorii arondatii, validatii de A.G.A., din 27.02.1992, cand s-a prezentat darea de seama pe semestru doi a anului 1991, confirmata de martori de la Radiotehnica cu declaratii prin notariat, lund fiinta o noua Coop. Electrotehnica reorgasnizata an SCM, Legea organica nr.1/2005. In concluzie va rog respectuos decideti : Radiotehnica SCM a incasat Activul cooperatorilor de la Electrotehnica SCM de 456.939 lei, preluind si spatiul din data de 29.01.2008 pana in prezent cu sprijinul unor autoritati judiciare, expropind fosti colegii, pentru interese lor personale, economice cu influente asupra unor magistrati corupti. 16. UJCM Constanta, detine conform adresei nr. 716/05.05.2005 , patrimoniul lui Electrotehnica de 1 061 540 lei compus din 20 de certificate de proprietate ale cooperatorilor, iar pe data de 02.07.2013 evacuata abuziv cooperatori din propriu spatiu incinta Piata Grivita demisol pt. a instraina spatiul, contrar Legi nr.1/2005. Solicitam instantei penale rambursare patrimoniului de la UJCM, de 1061540 lei, reactualizati precum spatiu an speta de 202,14 mp, magaziea sigilata de BEJ Volentiru Stefan, cu piese, materiale an valoare de 120542,45 lei Solicitam instantei penale rambursarea patrimoniului de la Radiotehnica de 1364000 lei, precum spatiul in speta de 143,13 mp, cu chiria incasata de la DMD EXPO TOP SRL de 155 350 lei de catre Radiotehnica pe perioada de 8 ani. Electrotehnica SCM solicita daune materiale si procesuale de 50.000 lei (ron) Solicit rambursarea sumei ce 37.976,83 lei, reprezentand Cheltuieli de judecata aberante ancasate de Tanase Ghe., BEJ Oana Silviu, avocat Jianu Georgeta. Ionescu Paul an calitate de conducator an ce-i 45 de ani, activind in sistemul cooperatiei mestesugaresti nu am aceptat ideea de-a depune o plangere penal. Obligat de conducerea Radiotehnica, UJCM, ACOM-UCECOM prin negocierile purtate de-a respecta Lege organica nr.1/2005, precum, dreptul material procesual, a fost incalcat de faptuitori pentru, ca au relatii an Justitie. Ionescu Paul este distrus economic, moral aruncat an strada dupa 45 de ani de munca, de fosti colegi, care le-am fost presedinte, diminuandu-mi pensia trei ani. Motivul : am creeat spatii de productie, prestati service, comert, numeroase locuri de munca, an Judetul Constanta, fraudat cu 37.976,83 lei, din pensie. Fata de cele prezentate detinem acte care converg realitatii, savarsite de infaptuitorii mentionati, abuz in serviciu, frauda, razbunare, pentru interese lor personale, devalizata Electrotehnica an valoare de 192 094 480 lei Depun la plangere memoriul semnat de 13 presedinti din Judetu Constanta. Fata de ce am facut vorbire plangerea v-a fi trasmise toturor cooperatorilor din tara, mass media scrisa, electronica, precum saptamanal accesata pe facebook pana la rezolvarea, eliminari coruptiei din sistemul cooperatiei mestesugaresc. Reanfiintarea unitatiilor de prestati de service, productie, desfiintate din zonele oraselor, comunelor din tara, de-a perpetua traditia mestesugaresca din batrani. Acesta este plangerea care o dau o semnez ing. Paul Ionescu. Plangerea contine 16 pagini. Cu stima, onoare, ing. Paul Ionescu, presedinte Electrotehnica SCM Constanta.