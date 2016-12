PERCHEZIŢII LA PRIMĂRIA CONSTANŢA / Radu Mazăre: "Am făcut duş şi m-am parfumat, este posibil să nu mă mai întorc acasă"

PERCHEZIȚII LA PRIMĂRIA CONSTANȚA / Radu Mazăre: "Am făcut duș și m-am parfumat, este posibil să nu mă mai întorc acasă"

Primarul Constanței, Radu Mazăre a ajuns, în urmă cu câteva momente, la Primăria Constanța. Acesta a declarat că nu știe exact despre ce este vorba, dar este pregătit de orice :" M-a anunțat Decebal Făgădău mai devreme despre percheziții, el este mai matinal și a ajuns înaintea mea la muncă, eu am făcut un duș și m-am spalat pe cap, după care am venit aici, m-am și parfumat pentru că este posibil să nu mă mai întorc acasă. Dacă mă umflă asta e, dacă nu mă duc să fac o tură cu kaiacul că e frumos afară. Eu am întrebat dacă mă umflă, mi-au zis că nu, dar nu se știe niciodată. Am înțeles că este vorba despre niște contracte de promovare, dar acestea au mai fost verficate în repetate rânduri și nu s-a găsit nimic.", a declarat Radu Mazăre.Procurori Direcției Naționale Anticorupție descind, în această dimineață, în trei județe, adică în Constanța, Cluj și București. Una dintre percheziții ar fi efectuată la Primăria Constanța, iar restul la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice. Vom reveni cu amănunte.