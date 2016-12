Percheziţii la Primăria Constanţa / Ce spune edilul Radu Mazăre. UPDATE

Percheziții la Primăria Constanța / Ce spune edilul Radu Mazăre. UPDATE

În urmă cu câteva momente, primarul Radu Mazăre a părăsit sediul Primăriei: "Astăzi sunt liber, așa că mă voi duce să mă dau cu kaiacul, vom vedea mâine ce va fi"Radu Mazăre a ieșit din nou să facă declarații în contextul perchezițiilor care au avut loc, în această dimineață, la Primăria Constanța.Acesta a spus că nu va fi reținut: "Am vorbit cu procurorii și polițiștii, nu am aflat ce acuzație mi se aduce, am înțeles că este vorba despre niște contracte de promovare încheiate între Primăria Constanța și o televiziune locală, la fel contracte cu Compress și Polaris, și am înțeles că se fac cercetări și despre firma care a construit Maritimo. Procurorii caută documente pe care noi le punem la dispoziție, însă durează foarte mult pentru că este vorba de o perioadă îndelungată de timp. Vor acte începând cu 2007"