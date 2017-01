Percheziţii la evazioniştii din Constanţa

Percheziții la evazioniștii din Constanța

Ofițerii Serviciului de Investigarea Fraudelor, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, au organizat șase percheziții domiciliare, pentru găsirea de probe într-un dosar de evaziune fiscală și contrabandă.Oamenii legii au descins, luni dimi-neață, la șase adrese, din București, din județul Ilfov și din orașul Murfatlar. În urma perchezițiilor, au fost identificați doi suspecți, respectiv Elena Iuliana I., de 21 de ani, și Attila C., de 28 de ani, cetățean turc; ambii sunt cercetați pentru evaziune fiscală și folosire de acte falsificate, iar anchetatorii le-au interzis să părăsească țara pentru următoarele 30 de zile.Perchezițiile au fost organizate după ce, pe 10 martie, polițiștii au aflat despre o rețea de evazioniști ce a prejudiciat statul cu peste 100.000 de euro. Astfel, la data respectivă, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, au fost verificate cinci TIR-uri încărcate cu 90.000 kilograme de marfă: portocale, măsline, varză, salată și brânză. Pe acte, era trecută o firmă din Constanța, dar polițiștii au descoperit că era vorba de o adresă fictivă, iar produsele urmau să ajungă, de fapt la mai mulți destinatari din București și Ilfov. Asupra TIR-urilor a fost pus sechestru, iar firmele transportatoare au fost puse sub urmărire penală. La începutul acestei săptămâni, cu ocazia perchezițiilor, au fost ridicate mai multe documente pentru a stabili dacă valoarea prejudiciului cauzat statului este mai mare.