PERCHEZIŢII LA CONSTANŢA pentru destructurarea unui grup care se ocupă cu spălare de bani şi înşelăciuni

PERCHEZIȚII LA CONSTANȚA pentru destructurarea unui grup care se ocupă cu spălare de bani și înșelăciuni

La această oră, polițiștii bucureșteni specializați în investigarea fraudelor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fac 13 percheziții în București și în județele Ilfov, Călărași, Olt și Constanța.Acțiunea are ca scop destructurarea unui grup infracțional format din 13 membri, suspectați că în perioada 2010 - 2012 ar fi cesionat fictiv mai multe „societăți fantomă”, după ce le-ar fi folosit pentru a cumpăra fraudulos diverse bunuri, înșelând astfel 13 entități juridice cu peste 1,55 milioane de lei.Din datele obținute de polițiștii bucureșteni a rezultat că rețeaua infracțională înființa firme fictive, prin intermediul cărora stabileau relații comerciale cu diferite societăți de bună-credință. În baza acestor relații, membrii grupării cumpărau diverse bunuri, pentru plata cărora emiteau în fals file CEC sau bilete la ordin.Ulterior, atunci când părțile vătămate doreau să încaseze sumele de bani cuvenite, instrumentele de plată le erau refuzate de către unitățile bancare, întrucât în conturile menționate nu existau bani.După ce suspecții înșelau prin acest mod de operare mai multe societăți comerciale, pentru a nu fi identificați și pentru a-și putea continua activitatea infracțională, liderul grupării demara procedurile pentru cesionarea firmelor în cauză, contractele de cesiune fiind și acestea la rândul lor întocmite în fals de către unul din membrii rețelei.Produsele obținute prin înșelarea societăților de bună-credință erau introduse apoi în patrimoniul altor societăți comerciale cu ajutorul unor documente de proveniență falsificate și vândute ulterior cu respectarea prevederilor fiscale, banii astfel obținuți fiind investiți în alte operațiuni comerciale licite („spălarea de bani”).Din primele cercetări, polițiștii bucureșteni au descoperit că în cadrul grupului, fiecare membru avea un rol bine stabilit.Astfel, M. Gheorghe, liderul rețelei, coordona și îndruma activitatea celorlalți membri ai grupării, acționând în vederea cesionării societăților fictive odată ce acestea fuseseră utilizate pentru comiterea faptelor.T. Iulian, un membru important al rețelei, falsifica documentele de cesionare, biletele la ordin și filele CEC ce ar fi fost folosite la înșelarea părților vătămate. Mai mult, acesta s-ar fi prezentat potențialelor victime sub identități false, drept reprezentant al societății fictive, stabilind relațiile comerciale în baza cărora erau apoi cumpărate în mod fraudulos bunurile.Cu privire la activitatea acestui membru al grupării, polițiștii bucureșteni au descoperit că T. Iulian ar fi încheiat și semnat în fals mai multe contracte de vânzare-cumpărare pentru diferite mărfuri, contracte de transport, precum și contracte de închiriere a unor sedii și depozite.Ceilalți membri ai grupului serveau drept intermediari în relațiile comerciale încheiate cu diferitele societăți, participau la transportul și descărcarea bunurilor provenite din înșelăciuni, falsificau facturi fiscale și completau în fals documente și instrumente de plată.Drept exemplu, menționăm situația în care, în perioada 2010 - 2012, membrii grupului, la solicitarea lui M. Gheorghe, ar fi falsificat documentele contabile ale unei societăți comerciale, cu scopul de a crea aparența unei societăți comerciale solvabile, aflată în circuitul comercial, în vederea inducerii în eroare a unor eventuali parteneri comerciali.După falsificarea documentelor, acestea au fost depuse la organul fiscal, astfel că, societatea figura ca fiind una cu o activitate dezvoltată și cu o cifră de afaceri foarte mare, fapt de natură a crea imaginea unui partener comercial licit și de încredere.După finalizarea perchezițiilor, suspecții vor fi conduși la Poliție pentru audieri, cercetările fiind desfășurate în acest caz sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și transmiterea fictivă a părților sociale ale unei societăți comerciale în scopul sustragerii de la urmărirea penală.